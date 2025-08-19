Calciomercato Roma, dalla Germania: Soulè offerto al Borussia Dortmund, costa 30 milioni

Dopo Manu Konè, ora è Matias Soulè a essere interessato dalle voci di mercato relative a una possibile cessione eccellente in casa Roma.

Secondo le informazioni del giornalista di Sky Sport DE Patrick Berger, al Borussia Dortmund sono stati proposti vari profili offensivi tra i quali Christopher Nkunku e, per l’appunto, il giallorosso Mati Soulé.

Il primo non rappresenta un’opzione a causa del prezzo elevato e del suo stipendio, invece il giallorosso potrebbe essere una possibilità a titolo definitivo: il prezzo richiesto è di circa 30 milioni di euro.

