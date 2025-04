Calciomercato Roma, dalla Spagna: “Colpo in prospettiva, preso Corredera. Anticipate Real e Atletico Madrid”

AS ROMA NOTIZIE – Colpo in prospettiva della Roma, che si assicura uno dei gioielli più promettenti del calcio spagnolo. Secondo quanto riportato dalla stampa iberica, il club giallorosso ha chiuso per l’attaccante classe 2009 Miguel Romero Corredera, in arrivo dal Las Rozas.

Nonostante la giovane età, Romero ha già collezionato una presenza in prima squadra e si è messo in grande evidenza con il Cadete A, realizzando 14 gol in 21 partite in stagione.

La Roma è riuscita a spuntarla su due colossi come Real Madrid e Atletico Madrid, offrendo al ragazzo un contratto triennale e una proposta economica più vantaggiosa, oltre a un progetto tecnico ritenuto più stimolante per la sua crescita.

In patria è considerato uno dei talenti più puri della sua generazione, tanto da essere paragonato a Karim Benzema per movenze, visione di gioco e capacità realizzativa. Un’operazione che testimonia l’attenzione della dirigenza romanista nel costruire una base solida anche per il futuro.