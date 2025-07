Calciomercato Roma, dalla Spagna: giallorossi in pole per Tagliafico a parametro zero

La Roma fa sul serio per Nicolás Tagliafico. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il club giallorosso sarebbe in vantaggio nella corsa per assicurarsi il terzino argentino, che è una delle occasioni del mercato essendo svincolato dopo la fine della sua avventura con il Lione.

L’interesse della Roma per il campione del mondo 32enne si sarebbe intensificato dopo che è definitivamente sfumata la pista che portava a Maxim De Cuyper, accasatosi al Brighton. Tagliafico, dal canto suo, vorrebbe risolvere la questione legata al suo futuro il prima possibile.

La concorrenza per la Roma non manca. In Spagna, il Siviglia ha già avuto più di un contatto con l’entourage del calciatore. Dalla Premier League, invece, si registrano i sondaggi di Everton e West Ham.

L’Oviedo, che era stato tra i primi club a interessarsi, sarebbe ormai tagliato fuori dalla corsa a causa del prestigio e del potere economico dei nuovi club entrati in lizza. La situazione è quindi in piena evoluzione, con la Roma che prova a giocare d’anticipo per regalare a Gasperini un rinforzo di esperienza e caratura internazionale.

Fonte:marca.com