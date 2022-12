Calciomercato Roma, dalla Spagna: giallorossi su Fresneda, clausola di 30 milioni

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Tra le posizioni da rinforzare in casa Roma, in attesa di capire il futuro di Rick Karsdorp che è comunque partito con il gruppo per il ritiro in Portogallo, c’è la fascia destra.

Secondo quanto scrivono in Spagna, la Roma è tra i club interessati al terzino destro del Valladolid Ivan Fresneda. Per il classe 2004 si registra già una folta concorrenza.

In Italia piace a Juventus, Milan, Inter, in Premier League è seguito da Arsenal, Liverpool, Newcastle, Wolverhampton, Leeds, Everton, Brentford, Southampton e Fulham, mentre in Francia c’è da segnalare l’interesse del Rennes e in Spagna anche Barcellona e Real Madrid lo monitorano.

Nel contratto di Fresneda è presente una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, che può salire fino a 45 milioni se il giocatore dovesse arrivare a quota 22 presenze stagionali (ora tra campionato e Coppa del Re ne ha raccolte 7).

Fonte: as.com