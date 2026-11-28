Il nome di Ademola Lookman torna d’attualità per il mercato della Roma. Dalla Spagna arrivano segnali di apertura da parte dell’Atletico Madrid, che a meno di un anno dall’acquisto dell’attaccante nigeriano sarebbe disposto a valutare offerte per una sua cessione già a gennaio.
Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.com, che riprende un’indiscrezione di Matteo Moretto, una proposta compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro potrebbe convincere i madrileni a lasciar partire il calciatore. L’obiettivo dell’Atletico è recuperare l’investimento effettuato lo scorso febbraio per acquistarlo dall’Atalanta.
Alla finestra resta la Roma. Gasperini conosce perfettamente le qualità del nigeriano, che proprio sotto la sua guida ha raggiunto i livelli più alti della propria carriera. Lookman rappresenta per caratteristiche il profilo ideale per completare l’attacco giallorosso: destro naturale, esplosivo nell’uno contro uno e capace di incidere in zona gol partendo dalla sinistra. Anche il giocatore, secondo il portale spagnolo, vedrebbe di buon grado la possibilità di tornare a lavorare con il tecnico piemontese.
Da monitorare, però, anche le condizioni fisiche dell’attaccante, attualmente alle prese con una distorsione di grado elevato al ginocchio rimediata lo scorso 13 novembre con la nazionale nigeriana. L’Atletico non ha ancora comunicato i tempi di recupero.
Il vero ostacolo resta comunque quello economico. Investire una cifra simile su un calciatore di 29 anni, legato all’Atletico fino al 2030, rappresenterebbe un’operazione particolarmente impegnativa per la Roma, anche alla luce dei vincoli UEFA. Un eventuale prestito oneroso con riscatto potrebbe rendere più percorribile la pista, ma resta da verificare la disponibilità degli spagnoli ad accettare una formula diversa dalla cessione a titolo definitivo.
Fonte: Fichajes.com
È rotto e spompato.
Tenetevelo, companeros.
Una distorsione fino a gennaio sarà bella che guarita, non scherziamo. Il problema è il prezzo, in funzione FPF, se li vogliono subito quei soldi. Un bel prestito con obbligo, non si potrebbe? Magari arrivasse, non ci sarebbero problemi di ambientamento.
prestito con diritto di riscatto e stipendio per lo più a carico loro..
e perché dovrebbero farlo?
perché se gli va bene e lookman fa il lookman dell’Atalanta l’anno dopo o lo riscatta la Roma o vanno a bussare a Madrid con il sacco di soldi.
la Roma copre il buco con un giocatore sicuro, che male che vada rispedisce.
l’Atletico ha un occasione unica per metterlo in vetrina.
conviene a tutti
E certo, si vede che è totalmente rotto e ora non sanno a chi mollarlo…
sisi
tenetelo
per me Lokman ha già dato e mo é pure rotto
ce serve gente sana
DIFFICILE PRENDERLO a titolo definitivo a quella cifra impegnativa.. CHI LO SA A GENNAIO… vedremo..
12,5 ml stipendio lordo che diventano 16,25 ml con i bonus mi sembrano già un argomento decisamente convincente per lasciar perdere.
Aggiungiamo l’età e la recente distorsione del ginocchio per metterci definitivamente una pietra sopra al netto di comprensibili nostalgie di giocatore e tecnico.
nella partita tra Belgio Italia vidi un calciatore che giocava nel Belgio in attacco sulla sinistra, mi sembra si chiamasse Doku o qualcosa del genere,
IMPRESSIONANTE X QUALITÀ,
magari avercelo un calciatore così!!!
Facciamo 80, che ci avanzano dalla spesa al supermercato.
ma magari ce cascano, giocatore ideale per Gasperini ed è proprio quello che ci manca davanti, l’unico dubbio è lo stipendio che prende non credo che la Roma possa dargli quello stipendio quindi o se lo abbassa è di parecchio o rimane li e punteremo ad altro. Forza Roma
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.