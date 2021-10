Calciomercato Roma, dalla Spagna: “Mou chiama Ceballos, promesso un ruolo centrale nel suo progetto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Spunta un nuovo obiettivo per il centrocampo della Roma. Dalla Spagna assicurano: Mourinho vuole Dani Ceballos alla sua corte.

Tanto che lo Special One, scrive il quotidiano iberico El Nacional, avrebbe già chiamato il calciatore spagnolo per tentare di convincerlo e assicurargli che alla Roma avrebbe un ruolo centrale nel suo progetto.

Ceballos, 25 anni, non sembra essere un titolare nel Real Madrid di Carlo Ancelotti e su questo Mou starebbe cercando di fare leva. Il giocatore è attualmente ai box per un infortunio alla caviglia, e il suo rientro in campo è previsto per la fine di novembre.

Il valore di mercato di Ceballos si aggira intorno ai 20 milioni. Il contratto con il Real Madrid scadrà nel 2023.