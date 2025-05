Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Besiktas vuole Abraham, pronti 15-20 milioni di euro

Una volta concluso il prestito secco al Milan, Tammy Abraham si preparerà a fare ritorno nella Capitale. L’attaccante inglese, legato alla Roma da un contratto fino al 2027, rientrerà a Trigoria per iniziare la preparazione estiva. Ma il suo futuro resta tutt’altro che certo.

Secondo quanto riferito dal portale turco Sozcu, il Besiktas avrebbe messo nel mirino l’ex Chelsea per rafforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il presidente del club di Super Lig, Hasan Arat, sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta tra i 15 e i 20 milioni di euro pur di portarlo a Istanbul.

Una proposta che potrebbe stuzzicare la Roma, intenzionata a valutare ogni scenario in entrata e in uscita in attesa dell’arrivo del nuovo allenatore. Molto dipenderà dalle strategie tecniche che verranno adottate nella prossima stagione e dalle alternative sul mercato.

