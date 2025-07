Calciomercato Roma, dalla Turchia: intesa totale per il passaggio di Shomurodov al Basaksehir

Dopo Tammy Abraham, un altro attaccante della Roma potrebbe proseguire la propria carriera nel campionato turco. Secondo quanto riportato dal portale turco Ajansspor, l’Istanbul Basaksehir avrebbe individuato Eldor Shomurodov come il profilo ideale per rinforzare il proprio attacco.

Non solo: il club avrebbe già l’accordo sia con l’attaccante che con la Roma, detentrice del cartellino. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, Shomurodov lascerebbe l’Italia dopo cinque anni, nei quali ha vestito le maglie di Genoa, Spezia, Cagliari e Roma.

A quel punto per Gasperini l’acquisto di un nuovo attaccante diventerebbe un’assoluta priorità: resterebbe il solo Dovbyk in rosa per l’inizio del ritiro estivo.

FONTE: Ajansspor