LIVE – Lukaku, la Roma ci prova. Di Marzio: “Ora il sogno è concreto”, La Repubblica: “Trattativa avviata”, The Telegraph: “Ha detto no alla Juve”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Chelsea sta trattando per Romelu Lukaku con la Roma in prestito per una stagione dopo che l’attaccante ha deciso di non voler unirsi alla Juventus. Lo scrive il portale on line del quotidiano britannico The Telegraph proprio in questi minuti.

Il tardivo cambio di posizione di Lukaku nei confronti dei bianconeri, originariamente il club preferito del belga, ha costretto il Chelsea a cambiare strategia e permettergli di partire in prestito, dopo aver precedentemente detto al belga che avrebbero preso in considerazione solo trasferimenti permanenti. Ora si prevede che Lukaku andrà alla Roma in prestito per una stagione, probabilmente senza obbligo di riscatto.

Lukaku, respinte le sirene arabe, ha deciso che la Juventus ha impiegato troppo tempo per trovare un accordo per lui, cosa che lo ha portato a informare il Chelsea e i suoi rappresentanti di volersi trasferirsi alla Roma in prestito.

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 11:30 – DI MARZIO: “SOGNO CONCRETO” – Romelu Lukaku ora è un “sogno concreto” per la Roma. Lo scrive Di Marzio sul proprio sito. Il Chelsea sta aprendo al prestito, e il club giallorosso è pronto a pagare lo stipendio e un minimo di fee per il prestito. Tuttavia, non sarà la sola squadra in corsa dato che negli ultimi giorni sono diverse le società che cercano un attaccante in prestito. Da capire infatti se, a queste condizioni, potrà esserci anche un tentativo del Milan. Con queste condizioni però la Roma può sognare più concretamente.

“MOURINHO HA PARLATO CON LUKAKU” – Stando a quanto riferisce il giornalista Augusto Ciardi di Tele Radio Stereo, Josè Mourinho ha parlato con Romelu Lukaku, l’attaccante che la Roma sta sognando di prendere come acquisto last minute di questa estate. Altro segnale importante in queste ore convulse.

LA REPUBBLICA: “TRATTATIVA APERTA” – Anche la versione on line de La Repubblica parla dell’affare Lukaku, confermando come la trattativa tra Roma e Chelsea sia stata avviata nonostante il maxi-ingaggio da (minimo) 9 milioni di euro a stagione preteso dal belga, con il decreto crescita che aiuterà la società a contenere entro limiti accessibili i costi al lordo.

L’ostacolo è il possibile inserimento di top club europei davanti alla possibile apertura del Chelsea al prestito, ma Mourinho giocherà le sue carte per convincere Lukaku. Che ora è stanco di aspettare la Juventus, ed è pronto a sposare la causa romanista.