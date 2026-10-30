CALCIOMERCATO | Roma, D’Amico pesca in Brasile: nel mirino il talento Kauã Pauscini

La Roma guarda al Brasile per rinforzare le corsie laterali. Tony D’Amico è già al lavoro in vista del mercato di gennaio e tra i nomi finiti sul taccuino giallorosso spunta quello di Kauã Pascini, terzino sinistro classe 2008 dell’Atlético Mineiro. Secondo quanto riferisce oggi Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb, il brasiliano sarebbe uno dei profili seguiti dalla Roma per individuare un’alternativa a Wesley.

Diciotto anni, mancino naturale e grande propensione offensiva, Pascini è considerato uno dei prospetti emergenti del calcio brasiliano. Cresciuto nel vivaio dell’Atlético Mineiro, è entrato quest’anno nel giro della prima squadra e ha già attirato l’attenzione di diversi osservatori europei. Le sue caratteristiche hanno suggerito anche un paragone importante con Marcelo, soprattutto per la tecnica e la capacità di accompagnare l’azione sulla fascia. Un accostamento suggestivo, naturalmente, per un giocatore ancora agli inizi della propria carriera.

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La Roma potrebbe provare ad anticipare la concorrenza già a gennaio, sfruttando una valutazione ancora potenzialmente accessibile rispetto a quella dei laterali più affermati. Sul brasiliano ci sarebbe però anche la Juventus, oltre all’interesse di altri club internazionali. Pascini, già nel giro delle nazionali giovanili verdeoro e legato all’Atlético Mineiro fino al 2030, rappresenterebbe soprattutto un investimento di prospettiva. Resta da capire se D’Amico deciderà di approfondire la pista e trasformare il semplice interesse in una proposta concreta.

FONTE: Tuttomercatoweb (Niccolò Ceccarini)