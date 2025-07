Calciomercato Roma, Di Marzio: “Benfica fuori dalla corsa per Rios, operazione troppo costosa”

Cambio di scenario improvviso nella corsa a Richard Rios. Come riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato – L’Originale, il Benfica non sarebbe realmente in trattativa per il centrocampista colombiano.

Secondo l’esperto di mercato, il club portoghese ritiene i costi complessivi dell’operazione troppo elevati e non ha presentato alcuna offerta formale.

Una notizia che smentisce le indiscrezioni circolate nelle ultime ore e che potrebbe riaprire uno spiraglio importante per la Roma, ancora interessata al classe 2000 del Palmeiras.