Calciomercato Roma, Di Marzio: “George-Dominguez trattative parallele”

Manca sempre meno alla chiusura ufficiale del calciomercato estivo 2025/2026, fissata per domani, 1 settembre, alle ore 20. In queste ultime ore di trattative la Roma non intende restare a guardare: il direttore sportivo Massara e la proprietà stanno lavorando senza sosta per regalare a Gian Piero Gasperini l’esterno offensivo richiesto.

In cima alla lista dei desideri giallorossi ci sono due profili ben definiti. Il primo è Tyrique George, talento classe 2006 del Chelsea: la Roma insiste da giorni e i contatti con i Blues proseguono nella speranza di trovare la formula giusta per il trasferimento.

Parallelamente resta viva anche la pista Benjamin Dominguez del Bologna, altro nome seguito con grande attenzione. L’argentino, reduce da una stagione in crescita, rappresenta un’alternativa concreta e più immediata, visto che i rapporti tra i due club sono già stati attivati.

Ore decisive dunque per il futuro offensivo della Roma: Gasperini attende rinforzi e il club lavora su un doppio binario per chiudere al meglio un mercato che si preannuncia bollente fino all’ultimo minuto. Lo scrive Gianluca Di Marzio di Sky Sport.