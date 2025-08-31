Calciomercato Roma, Di Marzio: “George-Dominguez trattative parallele”

Manca sempre meno alla chiusura ufficiale del calciomercato estivo 2025/2026, fissata per domani, 1 settembre, alle ore 20. In queste ultime ore di trattative la Roma non intende restare a guardare: il direttore sportivo Massara e la proprietà stanno lavorando senza sosta per regalare a Gian Piero Gasperini l’esterno offensivo richiesto.
In cima alla lista dei desideri giallorossi ci sono due profili ben definiti. Il primo è Tyrique George, talento classe 2006 del Chelsea: la Roma insiste da giorni e i contatti con i Blues proseguono nella speranza di trovare la formula giusta per il trasferimento.
Parallelamente resta viva anche la pista Benjamin Dominguez del Bologna, altro nome seguito con grande attenzione. L’argentino, reduce da una stagione in crescita, rappresenta un’alternativa concreta e più immediata, visto che i rapporti tra i due club sono già stati attivati.
Ore decisive dunque per il futuro offensivo della Roma: Gasperini attende rinforzi e il club lavora su un doppio binario per chiudere al meglio un mercato che si preannuncia bollente fino all’ultimo minuto. Lo scrive Gianluca Di Marzio di Sky Sport.
Dominguez…sa giocare a pallone salta l’uomo come Soule e gia’conosce il Campionato…
Salta l’uomo meglio di Soulé.
in panchina al Bologna però, strano…
Si tra un po’ ricorda van basten! Per me spendere 15 milioni x lui Sono buttati via. Se non gioca nel bologna bisogna farsi delle domande. Comprare x. Comprare non serve
Insomma si è deciso che El Shaarawy dovrà essere il titolare per tutta la stagione perché sti due gasperini non li farà mai giocare stamo a parla di una riserva del Bologna e un altro che visto in campo ieri è scarso forte
ma giocatori da Roma per arrivare almeno quarti quando arrivano tra altri sei anni?
Che bello 2 top player grande Massara un mercato fantastico
inspiegabile perchè spendere 25 milioni per El Aynaoui che è finito in panchina fissa quando potevi destinare questi soldi per l’esterno e con 30 mln prendere paixao (andato al marsiglia per quella cifra) e poi prendere un centrocampista da 15 mln da mettere in panchina
È stato un acquisto di quell’incapace di Massara, gasperini non lo ha mai chisto, e ve lo dimostra che sta sempre in panchina , anche in alcune amichevoli
ah ah ah… in panchina fissa alla seconda giornata…. facci ridere tutti i giorni ti prego
Ancora poco più di 24 ore e finalmente finisce questa buffonata di calcio mercato targato friedkin, questi non tireranno mai fuori e una breccola e continueranno a prendere in giro i romanisti col Fair play finanziario, la sostenibilità, le plusvalenze
Massara è un DS da 6. Mercato da squadra da settimo o ottavo posto. 25 milioni per il marocchino in panca e tanti ragazzini scommesse. Speravo che Ranieri facesse da garante invece nulla… Acquisti senza senso e squadra incompleta.
Almeno chiesa ed un centrocampista serio li prendessero. Parliamo invece di terze scelte e di Pessina come copri buchi… Che pena. Massara deve dimettersi il 2 settembre…
Bastava prendere Tiago Santos o dedic con 10 milioni, un FRENDROUP o un Fiorentino con 20 ed un ala forte futuribile tipo Paixao o bene dergheles. Invece compriamo giocatori che non servono al mister e mezze scommesse figlie degli intrallazzi dei procuratori e dei DS… BA!!!
Basta con le lamentele da bambini viziati. La Roma non può permettersi i top player, ancora non vi è chiaro? Il club può puntare solo su giovani talenti, con l’obiettivo di farli crescere, vincere.diventare competitivi e , in futuro, realizzare plusvalenze per evitare sanzioni dalla UEFA
Comprare tanto per comprare penso sia la cosa più stupida da fare. Inoltre su un altro eventuale acquisto ci deve essere il gradimento esplicito di Gasperini, altrimenti va a finire come con El Ashouani che mi pare destinato a farsi un campionato da panchinaro.
noto che su questo sito oltre a ragionieri allenatori e giornalisti ci sono anche nuovi preparatissimi direttori sportivi
Tifosi proprio no?
Possiamo prendere chiunque l’indirizzo di questo campionato pare già indirizzato
Il napoli lo fanno segnare col Cagliari già negli spogliatoi la Juve segna su corner perché l’arbitro nega l’ingresso in campo ad un giocatore del Genoa
noi dobbiamo scendere dal gradino più alto e poi forse ci daranno il rigore del passaggio di Soule e non gli annulleranno il gol
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.