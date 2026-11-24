Non soltanto Endrick. Roma e Milan potrebbero ritrovarsi a contendersi un altro attaccante in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, entrambe le società seguono con interesse Fotis Ioannidis, centravanti greco classe 2000 attualmente in forza allo Sporting Lisbona. Un nome che si aggiunge alla lista dei possibili rinforzi offensivi e che potrebbe creare un nuovo intreccio tra giallorossi e rossoneri.

Il Milan è alla ricerca di un attaccante centrale per completare il reparto, anche in considerazione della possibile partenza in prestito di Francesco Camarda. Tra i profili monitorati figurano già Endrick, talento brasiliano del Real Madrid, e Nicolò Tresoldi, ma nelle ultime settimane sarebbe emersa anche la candidatura di Ioannidis, giocatore apprezzato per la sua struttura fisica e la capacità di agire da riferimento avanzato. Il greco era stato seguito dallo Sporting già ai tempi di Ruben Amorim, prima di trasferirsi effettivamente a Lisbona nel settembre 2025.

Il nome dell’attaccante piace anche alla Roma, sebbene al momento non risulti una trattativa concreta con il club portoghese. Il direttore sportivo Tony D’Amico continua a valutare diverse opportunità per gennaio, ma la priorità indicata da Gasperini resta l’acquisto di un esterno offensivo rapido, capace di saltare l’uomo e garantire maggiore imprevedibilità sulla fascia sinistra. Ioannidis, essendo una punta centrale, risponderebbe dunque a un’esigenza differente rispetto a quella considerata più urgente dal tecnico.

Arrivato allo Sporting dal Panathinaikos per 22 milioni di euro più eventuali bonus, Ioannidis ha collezionato finora 15 presenze stagionali tra tutte le competizioni, realizzando due gol e fornendo due assist. Numeri che raccontano un avvio di stagione senza particolari exploit per un giocatore che in Grecia aveva attirato l’attenzione di diversi club europei. Il suo contratto con lo Sporting scade nel giugno 2030, circostanza che rende complicata un’eventuale operazione a condizioni particolarmente vantaggiose.

C’è inoltre una curiosità legata al calendario europeo: l’8 dicembre Ioannidis sarà all’Olimpico con lo Sporting per affrontare proprio la Roma in Champions League. Un’occasione per osservare da vicino l’attaccante greco, qualora dovesse trovare spazio nella formazione portoghese. Per il momento, comunque, il suo resta un nome da monitorare più che una pista calda. La Roma continua a guardarsi intorno, mentre il Milan sembra maggiormente orientato verso l’acquisto di un centravanti. Due strategie differenti che potrebbero comunque incrociarsi sul mercato.