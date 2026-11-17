Un altro colpo alla Malen per completare l’attacco della Roma. È questa l’idea che accompagna il lavoro di Tony D’Amico in vista del mercato di gennaio: individuare un esterno offensivo di qualità, poco utilizzato dal proprio club, da rilanciare nella Capitale attraverso un prestito con diritto di riscatto. La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi rilancia la candidatura di Jamie Gittens del Chelsea, ma introduce soprattutto un nome nuovo: Callum Hudson-Odoi del Nottingham Forest.

Gittens resta un obiettivo particolarmente apprezzato da Gasperini. L’inglese, classe 2004, era stato a lungo inseguito durante l’estate, senza che la Roma riuscisse a trovare un accordo con il Chelsea. Acquistato dal Borussia Dortmund nel 2025 per una cifra vicina ai 60 milioni di euro, l’esterno sta attraversando una stagione complicata: appena 55 minuti in due apparizioni in Coppa di Lega, nessuna presenza in Premier League. A frenarlo anche un problema alla caviglia dal quale sta recuperando. I Blues non lo considerano centrale nei programmi immediati di Xabi Alonso, ma devono ancora decidere se aprire a un prestito.

La novità più interessante porta invece a Callum Hudson-Odoi. Inglese, 26 anni compiuti il 7 novembre, è un’ala sinistra di piede destro, capace di giocare anche sulla corsia opposta. Cresciuto nel Chelsea, con cui ha conquistato anche la Champions League, ha vissuto una parentesi al Bayer Leverkusen prima di trasferirsi al Nottingham Forest nel 2023. Rapido, tecnico e particolarmente abile nell’uno contro uno, ama partire largo per accentrarsi e cercare la conclusione. Caratteristiche che rispondono all’identikit del giocatore richiesto da Gasperini.

Al Nottingham aveva ritrovato continuità e rendimento, segnando otto gol in Premier League nella stagione 2023-24 e cinque in quella successiva. Nella scorsa annata ha invece realizzato sei reti e quattro assist in 43 presenze complessive, prima di fermarsi ad aprile per un infortunio al quadricipite destro che ha richiesto un intervento chirurgico. In questa stagione, dopo il recupero, è finito ai margini: secondo i dati Opta, appena 74 minuti giocati tra campionato e Coppa di Lega, sempre entrando dalla panchina. Il Corriere dello Sport riferisce che il calciatore vorrebbe cambiare aria per ritrovare spazio.

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Hudson-Odoi rappresenterebbe dunque un profilo da rilanciare, ma l’operazione presenta anche alcune difficoltà. Il contratto con il Nottingham scade nel giugno 2028 e l’ingaggio è importante: si aggirerebbe intorno ai 6,2 milioni di sterline lorde annue. Una cifra che renderebbe necessario un accordo economico favorevole alla Roma, eventualmente attraverso una compartecipazione allo stipendio. Per ora non risultano offerte ufficiali né cifre definite per un eventuale riscatto.

La Roma continua quindi a esplorare il mercato inglese alla ricerca di un’occasione sostenibile, tenendo conto dei vincoli economici legati al settlement UEFA. Gittens offre maggiore prospettiva anagrafica, Hudson-Odoi un’esperienza più consolidata in Premier League, ma entrambi arrivano da mesi complicati e avrebbero bisogno di recuperare la migliore condizione. Il modello Malen resta il riferimento: trovare un giocatore dalle qualità importanti, valorizzandolo attraverso il lavoro di Gasperini. D’Amico valuta le opportunità, in attesa di capire quali porte potranno aprirsi davvero a gennaio.

FONTE: Corriere dello Sport