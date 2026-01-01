Calciomercato Roma, Dovbyk offerto in Premier: il West Ham lo vuole in prestito

Il futuro di Artem Dovbyk alla Roma potrebbe essere lontano da Trigoria. Con l’apertura ufficiale del mercato di gennaio ormai alle porte, l’attaccante ucraino è diventato uno dei nomi più caldi in uscita, in un contesto di profonda riorganizzazione del reparto offensivo giallorosso.

Secondo quanto riportato dal portale inglese TeamTalk, il West Ham è alla ricerca di rinforzi per l’attacco e starebbe valutando un’operazione in prestito proprio per Dovbyk. Gli Hammers, che seguono anche il giovane Pablo del Gil Vicente (classe 2004), considerano l’ucraino un profilo utile per aggiungere fisicità e presenza in area nella seconda parte di stagione.

La Roma, dal canto suo, non chiude alla possibilità di una cessione temporanea. Dovbyk sarebbe stato infatti proposto anche a Leeds, Sunderland ed Everton, segnale evidente di come il club stia valutando seriamente l’ipotesi di una separazione già a gennaio. Un’uscita che permetterebbe ai giallorossi di liberare uno slot e di muoversi con maggiore margine sui profili in entrata.

Fonte: Team Talk