Calciomercato Roma, Dovbyk offerto in Premier: il West Ham lo vuole in prestito

Il futuro di Artem Dovbyk alla Roma potrebbe essere lontano da Trigoria. Con l’apertura ufficiale del mercato di gennaio ormai alle porte, l’attaccante ucraino è diventato uno dei nomi più caldi in uscita, in un contesto di profonda riorganizzazione del reparto offensivo giallorosso.

Secondo quanto riportato dal portale inglese TeamTalk, il West Ham è alla ricerca di rinforzi per l’attacco e starebbe valutando un’operazione in prestito proprio per Dovbyk. Gli Hammers, che seguono anche il giovane Pablo del Gil Vicente (classe 2004), considerano l’ucraino un profilo utile per aggiungere fisicità e presenza in area nella seconda parte di stagione.

La Roma, dal canto suo, non chiude alla possibilità di una cessione temporanea. Dovbyk sarebbe stato infatti proposto anche a Leeds, Sunderland ed Everton, segnale evidente di come il club stia valutando seriamente l’ipotesi di una separazione già a gennaio. Un’uscita che permetterebbe ai giallorossi di liberare uno slot e di muoversi con maggiore margine sui profili in entrata.

Fonte: Team Talk

  1. Ma come è possibile che le squadre inglesi spendono cifre folli anche per acquistare un magazziniere e invece quando ci siamo di mezzo noi (come società venditrice), allora iniziano a tirare sul prezzo, a chiedere prestiti senza obbligo di riscatto e ad aspettare scadenze per prendere il giocatore in questione a parametro zero? Misteri della vita!!!
    P. S. Sia ben chiaro che tutte le cose che ho detto noi siamo i primi a cercare di metterle in pratica…. ma noi non abbiamo certo gli introiti delle squadre di Premier. Solo quando devono trattare con noi, le suddette squadre , si trasformano in tante A. S. Roma…. boh!!!

    • perché nel calcio c’é anche un altro mondo, quello dei procuratori, che a Roma non sguazzano più. Inoltre devi anche considerare i canali che hanno i vari Ds, le conoscenze, le abilità, tante cose

    • anche io sogno un pazzo che ci offra 300 milioni per artem, però non è vero che le inglesi da noi vengono a fare le pezzenti, gli abbiamo venduto lefee che da noi manco giocava col binocolo a 21 milioni in Serie B.
      per dovbyk questo ci danno.
      vedrete che post mondiale se si apre un asta per kone si arriva a 90

  2. Bisognerebbe attivare Franco Baldini per piazzare Dovbyk ed eventualmente acquisire qualche buon giocatore. È grazie a lui che sono arrivati a Roma Smalling e Mikhitarian, Massara oltre Manica è un signor Nessuno.

  3. mah… tutta questa fretta di dare via Dovbyk per fare spazio a Raspadori (ripeto, RASPADORI) io fatico proprio a capirla…. un conto sarebbe aggiungerlo, per riempire quel famoso vuoto alta a sx, un altro è privarsi di un centravanti (di cui siamo a corto, con due di numero…)
    Ma se sono le indicazioni del Mister, avanti tutta. A lui onori e oneri.

  4. Il prestito secco è un’arma a doppio taglio nel caso di un giocatore come Dovbyk. Cioè: proprio perché possono provarlo abbastanza a lungo non lo prenderebbero a titolo definitivo.
    E questo rischia di portarne ad una svalutazione sotto la soglia del valore residuo dopo due anni di ammortamento (tra i 18 e i 20 milioni).
    Se fosse appetibile in senso oggettivo, risulterebbe probabilmente richiesto, con diritto di riscatto e buone (discrete?) probabilità di acquisto a giugno, da una squadra della Liga, dove è stato capocannoniere: e ci sarà stato pure un motivo…che molti si sforzano di spiegare, con diverse congetture, la cui principale pare essere il 4-3-3 e l’essere continuamente servito per l’imbeccata in area da 2 inesauribili ali avanzate…grosso modo.
    Per liberarsi di Dovbyk, dopo quanto constatato questa estate, ci vorrà una fantasia negoziale persino superiore a quella usata per Abraham (e quindi tenerselo sul groppo tra prestiti secchi e svendita a qualsiasi prezzo a fine ammortamento).
    Poi, magari, Massara ci regalasse un miracolo…e chi si lamenterebbe?

  5. La colpa è della società che sta deprezzando un suo calciatore che lo scorso anno ha segnato in tutto 17 gol e 4 assist e anche quest’anno con solo 328 minuti in spezzoni di partite ha segnato 2 gol decisivi al contrario di Ferguson che ha segnato 2 gol inutili nei 3 a 1 contro Cremonese e Genoa in 620 minuti per non parlare di Dybala che ha segnato 1 gol in ben 653 minuti. Mettiamoci anche la quasi totalità dei media di Roma che sono vergognosi. Vedremo con Zirzee e Raspadori che succederà.

    • Più che la società l’eventuale colpa è di Gasperini che nn lo vede mai, ma io di criticare Gasp non me la sento

