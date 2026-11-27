Due rinforzi in entrata e una possibile cessione per finanziare il mercato di gennaio. La Roma attende il confronto tra Ryan Friedkin, Gian Piero Gasperini e Tony D’Amico per definire le strategie della prossima sessione invernale.
Le richieste dell’allenatore sono ormai note: un esterno offensivo di piede destro e un laterale mancino. Resta da capire quale sarà il budget messo a disposizione dalla proprietà e se, alla luce dei vincoli imposti dalla UEFA, sarà necessario sacrificare un elemento della rosa.
Secondo quanto riferisce oggi Leggo, il principale candidato a lasciare Trigoria sarebbe Devyne Rensch. L’olandese, arrivato dall’Ajax nel gennaio del 2025, potrebbe rappresentare una delle pedine attraverso cui reperire risorse senza privare Gasperini di uno dei suoi titolarissimi.
A complicare un’eventuale operazione in uscita ci sono però le condizioni fisiche del calciatore, attualmente fermo per una lesione di grado intermedio all’adduttore sinistro. Il suo recupero è atteso tra la fine di dicembre e l’inizio del nuovo anno. L’eventuale partenza dell’olandese sarebbe coerente con il progetto tattico di Gasperini, intenzionato a riportare stabilmente Wesley sulla corsia destra grazie all’acquisto di uno specialista sulla fascia opposta. Il summit con Friedkin servirà a chiarire se per completare la rosa sarà davvero necessario passare attraverso una cessione.
Fonte: Leggo
Questa sarebbe una mossa intelligente, vendere un onesto giocatore, il quarto laterale, soggetto spesso ad infortuni, anche a 10 milioni, fai un’ottima plusvalenza ed ingaggi un laterale sinistro come si deve, ripeto Bartesaghi e Cacciamani sarebbero ottimi, oppure un profilo gradito al mister, preferibilmente di piede sx. Poi il mitologico piede dx a sx di strappo e tecnico, ad alternarsi con Rodrigo Mora. Avremmo una rosa top.
Fonte: Leggo
Ascolto
Registro
Immagino
Sogno
Mah!
L’è dura inventarsi cosa scrivere per sbarcare il lunario…
comunque non capirò mai l’atto denigratorio verso questo ragazzo durante il suo passaggio alla Roma da parte di suoi connazionali e stampa del suo Paese.
non è Nela ma scarso non è.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.