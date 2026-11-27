Due rinforzi in entrata e una possibile cessione per finanziare il mercato di gennaio. La Roma attende il confronto tra Ryan Friedkin, Gian Piero Gasperini e Tony D’Amico per definire le strategie della prossima sessione invernale.

Le richieste dell’allenatore sono ormai note: un esterno offensivo di piede destro e un laterale mancino. Resta da capire quale sarà il budget messo a disposizione dalla proprietà e se, alla luce dei vincoli imposti dalla UEFA, sarà necessario sacrificare un elemento della rosa.

Secondo quanto riferisce oggi Leggo, il principale candidato a lasciare Trigoria sarebbe Devyne Rensch. L’olandese, arrivato dall’Ajax nel gennaio del 2025, potrebbe rappresentare una delle pedine attraverso cui reperire risorse senza privare Gasperini di uno dei suoi titolarissimi.

A complicare un’eventuale operazione in uscita ci sono però le condizioni fisiche del calciatore, attualmente fermo per una lesione di grado intermedio all’adduttore sinistro. Il suo recupero è atteso tra la fine di dicembre e l’inizio del nuovo anno. L’eventuale partenza dell’olandese sarebbe coerente con il progetto tattico di Gasperini, intenzionato a riportare stabilmente Wesley sulla corsia destra grazie all’acquisto di uno specialista sulla fascia opposta. Il summit con Friedkin servirà a chiarire se per completare la rosa sarà davvero necessario passare attraverso una cessione.

Fonte: Leggo