Calciomercato Roma, duello con la Juve per Thuram: Ghisolfi e Giuntoli in pressing, il Nizza chiede 20 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si infiamma la corsa a Khephren Thuram, 23 anni, centrocampista che unisce forza fisica, velocità e tecnica che piace tanto a Florent Ghisolfi ma, sfortunatamente per la Roma, anche alla Juventus.

I bianconeri hanno un canale privilegiato, essendo il giocatore il figlio di quel Lilian Thuram che ha vestito la maglia bianconera e che gradirebbe vedere l’altro suo erede indossare quei colori. Giuntoli ha già strappato il sì del calciatore e del suo agente. Ora però serve convincere il Nizza.

La Roma non molla e sembra intenzionata a provarci sul serio: la valutazione che il club francese fa del suo mediano è di circa 25 milioni di euro, cifra che però è destinata ad abbassarsi essendo Thuram in scadenza di contratto nel 2025 e dunque potrebbe liberarsi a zero il prossimo anno. Con 18-20 milioni il Nizza aprirebbe alla cessione.

Una cifra che potrebbe rappresentare un investimento intelligente per i giallorossi, alla ricerca di un mediano box to box che possa garantire quel cambio di passo al centrocampo romanista, che ha in rosa giocatori senza certe caratteristiche. La Roma tra l’altro potrebbe inserire nell’affare Houssem Aouar, calciatore che sembra interessare al Nizza e che potrebbe valere uno sconto sul prezzo del cartellino di Khephren.

