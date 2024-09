Calciomercato Roma, è fatta per Smalling all’Al-Fahya: domani le visite mediche, poi la partenza per l’Arabia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Chris Smalling lascia la Roma. Il difensore è stato convocato da De Rossi per la partita contro la Juventus, ma quella di stasera sarà l’ultima in giallorosso dell’inglese.

E’ tutto fatto per il trasferimento dell’ex Manchester United agli arabi dell’Al-Fahya, fa sapere in questi minuti Fabrizio Romano su X.

Domani il calciatore svolgerà a Roma le visite mediche per il club saudita, poi partirà per l’Arabia, pronto a cominciare la sua nuova avventura lontano dalla Capitale.

🚨🇸🇦 Chris Smalling leaves European football and he will play for Al-Fahya FC in Saudi Arabia, here we go!

Deal done with AS Roma and also with the player now as former #MUFC CB will sign contract until 2026.

Medical on Monday in Rome.

AS Roma will sign Hermoso as new CB. pic.twitter.com/QQE1LFg4du

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2024