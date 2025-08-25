Calciomercato Roma, è fatta per Ziolkowski: accordo chiuso con il Legia Varsavia per 6,5 milioni più una percentuale sulla futura rivendita

Adesso è ufficialmente tempo di dire “here we go”: la Roma ha chiuso per Jan Ziolkowski. Come riportato da Fabrizio Romano, l’accordo con il Legia Varsavia è stato raggiunto sulla base di 6,5 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita del 10%
Il centrale polacco, classe 2005, ha scelto i giallorossi senza esitazioni, rifiutando le proposte arrivate dalla Germania pur di realizzare il suo obiettivo: vestire la maglia della Roma. Una trattativa che affonda le sue radici già a luglio e che ora trova la definitiva fumata bianca.
Ziolkowski è atteso nella Capitale per cominciare la sua nuova avventura, con Gasperini pronto a inserirlo gradualmente nel suo progetto.
🚨🟡🔴 Jan Ziolkowski to AS Roma, here we go! Deal agreed with Legia Warsaw for €6m fee plus sell-on clause.
Ziolkowski only wanted AS Roma despite bids from Germany and the agreement is now done.
Exclusive story from July, confirmed 🇵🇱 pic.twitter.com/lNay7zQ7Kw
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025
🟡🔴🇵🇱 More on Jan Ziolkowski and AS Roma: Italian coun will pay €6.6m fixed fee, no add-ones.
The sell-on clause will be worth 10% on profit of future sale.
Clubs to prepare all documents in the next days for Ziolkowski to travel after that. pic.twitter.com/gVOYG93loS
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025
Bella Zio!
Aribenvenuto!
Ottimo.
Bel colpo! Se arrivano anche Sancho e Frendrup ci divertiamo.
Benvenuto Zio 😉, speriamo che diventerai un campione.
Speriamo sia buono come sembra essere !!! FORZA ROMA
Bella Zì, benvenuto
Finalmente, speriamo bene 🙏🏻
