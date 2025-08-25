Calciomercato Roma, è fatta per Ziolkowski: accordo chiuso con il Legia Varsavia per 6,5 milioni più una percentuale sulla futura rivendita

8
32

Adesso è ufficialmente tempo di dire “here we go”: la Roma ha chiuso per Jan Ziolkowski. Come riportato da Fabrizio Romano, l’accordo con il Legia Varsavia è stato raggiunto sulla base di 6,5 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita del 10%

Il centrale polacco, classe 2005, ha scelto i giallorossi senza esitazioni, rifiutando le proposte arrivate dalla Germania pur di realizzare il suo obiettivo: vestire la maglia della Roma. Una trattativa che affonda le sue radici già a luglio e che ora trova la definitiva fumata bianca.

Ziolkowski è atteso nella Capitale per cominciare la sua nuova avventura, con Gasperini pronto a inserirlo gradualmente nel suo progetto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedentePisa-Roma, il sindaco Conti: “Firmata una deroga, si giocherà all’Arena Garibaldi”

8 Commenti

  9. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome