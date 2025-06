Calciomercato: Roma e Lazio tentate dal senegalese Diouf, occasione a parametro zero

Chi è Fallou Diouf, il giovane centrale senegalese finito nel mirino di Roma e Lazio? Il suo nome ha iniziato a circolare nelle ultime ore come possibile rinforzo low cost per le difese delle due squadre capitoline, e non è un caso. Classe 2006, difensore centrale, alto 1,90 m e di piede destro naturale, Diouf è un prospetto di cui si parla da tempo in ambienti di scouting internazionali.

Il ragazzo milita nel Generation Foot, storica accademia senegalese legata al Metz, e vanta un curriculum giovanile già notevole: nel suo palmarès due Coppe d’Africa di categoria, una delle quali vinta, una partecipazione ai Mondiali Under 17 e – soprattutto – il trionfo da capitano nell’ultima UFOA Cup Under 20, torneo vetrina per i migliori talenti dell’Africa occidentale. Qualità fisiche importanti, leadership e buone letture difensive lo rendono uno dei profili africani più interessanti della sua generazione.

Il suo nome era già finito sul taccuino dell’Atalanta nell’autunno del 2024, con un trasferimento che sembrava in dirittura d’arrivo, poi sfumato per una disputa sulla durata del contratto con il Generation Foot. Disputa che si è chiusa solo di recente: la Camera Nazionale di Risoluzione delle Controversie ha dato ragione all’entourage del calciatore, dichiarando la scadenza dell’accordo a giugno 2025. Di fatto, Diouf sarà libero a parametro zero tra pochi giorni, situazione che ha acceso l’interesse di diversi club.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la valutazione attuale del giocatore si aggira attorno al milione di euro, con l’inserimento di una percentuale sulla futura rivendita. Un investimento minimo per un potenziale grande colpo in prospettiva. Roma e Lazio stanno riflettendo: entrambi i club hanno l’urgenza di rinnovare e ringiovanire il pacchetto arretrato, e il profilo di Diouf – per costo, prospettive e margine di crescita – è considerato un’occasione da non lasciarsi scappare.

Fonte: alfredopedulla.com