Calciomercato Roma, En-Nesyri ha deciso: sì al Fenerbahce, al Siviglia 20 milioni più bonus

AS ROMA NEWS – Youssuf En-Nesyri ha rotto gli indugi e ha deciso: firmerà per il Fenerbahce di Josè Mourinho dopo un pressing durato giorni.

Il marocchino ha scelto di sposare la causa turca dopo una ricca proposta di stipendio. Al Siviglia finiranno circa 20 milioni di euro più bonus per il cartellino del centravanti. Nelle prossime ore il giocatore svolgerà le viste mediche.

La Roma aveva provato a convincere il calciatore, ma la sua offerta era stata nettamente inferiore a quella del Fenerbahce. Ghisolfi dunque dovrà proseguire la sua caccia al prossimo attaccante giallorosso.

🟡🔵🇹🇷 Fenerbahçe are closing in on the final details for Youssef En-Nesyri deal.

Package in excess of €20m agreed with add-ons, working on details on personal terms then time to travel for medical.

⏳🇲🇦 pic.twitter.com/dJ4RuctZrt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2024