Calciomercato Roma, fatta per Dahl al Benfica: affare in prestito con diritto di riscatto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ già finita l’avventura di Samuel Dahl in giallorosso: il terzino svedese si trasferisce in prestito con diritto di riscatto al Benfica, club portoghese che sta per chiudere anche l’acquisto di Andrea Belotti dal Como.

Dahl dunque lascia la Capitale con pochissime apparizioni e manciate di minuti in campo: con Ranieri l’esterno mancino non ha mai giocato. Dahl, visto il poco spazio trovato, spingeva per la cessione ed è stato accontentato. Gli ultimi dettagli saranno risolti oggi, poi partirà per il Portogallo. Lo riferisce Fabrizio Romano su X in questi minuti.

🚨🦅 EXCL: Benfica are closing in on Andrea Belotti and Samuel Dahl deals. Verbal agreements almost reached to sign Italian striker and Swedish fullback from Como and Roma. Final details to be sorted today. 🔴🏁 pic.twitter.com/U76XaqiGnn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2025