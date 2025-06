Calciomercato Roma, fatta per Dahl al Benfica: i giallorossi incassano 9 milioni di euro

Samuel Dahl non tornerà a Trigoria. Il giovane terzino svedese, classe 2003, resterà al Benfica a titolo definitivo. Lo riferisce Fabrizio Romano, che su X conferma l’intesa totale tra il club portoghese e la Roma per il riscatto del giocatore.

Arrivato nella Capitale nel 2023, Dahl ha trovato maggiore continuità in Portogallo, convincendo i dirigenti del Benfica a puntare su di lui per il futuro. L’accordo prevede un contratto quadriennale per il calciatore e un’entrata da 9 milioni di euro per la Roma, che registra così una plusvalenza utile in ottica bilancio.

🚨🦅 EXCL: Benfica and Roma reach agreement for permanent transfer of Samuel Dahl. Final documents done, €9m transfer fee and 4 year contract signed with the player back in January. pic.twitter.com/N1ss2DS8HV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2025