Calciomercato Roma, Franculino Djú del Midtjylland nel mirino di Massara

Spunta un nome nuovo per il reparto offensivo della Roma. Come scrive Matteo Moretto su X in questi minuti, infatti, i giallorossi hanno messo gli occhi su Franculino Djú, ala sinistra classe 2004 del Midtjylland.
Il calciatore guineense, cresciuto nel settore giovanile del Benfica, ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro e in questa stagione ha già messo a segno 6 gol in 4 partite nel campionato danese. Su di lui anche Lipsia ed Everton.
Franculino, 21 anni, è un attaccante centrale di 186 centimetri di piede sinistro. Può giocare anche da seconda punta, o eventualmente da esterno destro d’attacco.
deve andare via ormai da lì, merita la grande chance, a 20 milioni lo prenderei subito
un altro mancino???
ce famo la collezione?
franculino
Mirino dopo mirino…
piede sinistro ergo…. cavolata dei giornalai
Non so chi è, ma “Franculino” nun se po sentí.
No dai, non po’ esse vero che compramo uno che se chiama Franculino
boh non mi sembra l’esterno che chiede gasp almeno che non voglia giocare con due punte e dietro suole come giocava l’atalanta tempo fa
no vabbè 🤣
Vi giuro che avevo letto “fanculino” e pensavo si trattasse di una imprecazione di Massara che non riesce a scovare l’esterno d’attacco 🤣🤣
franculino?? non si puo’ ..sai gli sfotto’??
se questi nomi uscivano con Ghisolfi lo avremmo già fatto nero
Con un nome così altisonante farà senz’artro la sua porca figura! 😅😂🤣
1000 nomi e saranno 10000 fino a fine mercato. Adesso Franculino Diù? Io dico che non se ne può Più!
Questo è già un nome migliore dei vari Krstovic, Hojlund e Fabio Silva.. Franculino se venisse preso al posto di Dovbyk a quel prezzo lì sarebbe un acquisto buono in prospettiva anche se hai già Ferguson come tale sperando sia sempre integro e “cattivo” agonisticamente parlando..
tutti nel mirino di Massara, a giornalai ma quant’ occhi c’ha sto poro omo
francolino ma dai ma tutti noi l’annamo a pesca’ me vie da ride
Già solo il nome Franculino ci prendeva per il cuxo anche il bidello ma dai
mi rifiuto di avere in squadra uno che si chiama FranCulino!
Aiooo ma Massara che mitra ha?quanti colpi ha?quante stole all aria….SEMPRE FORZA ROMA.
😂😂 150 nome della settimana
