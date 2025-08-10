Calciomercato Roma, Franculino Djú del Midtjylland nel mirino di Massara

Spunta un nome nuovo per il reparto offensivo della Roma. Come scrive Matteo Moretto su X in questi minuti, infatti, i giallorossi hanno messo gli occhi su Franculino Djú, ala sinistra classe 2004 del Midtjylland.

Il calciatore guineense, cresciuto nel settore giovanile del Benfica, ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro e in questa stagione ha già messo a segno 6 gol in 4 partite nel campionato danese. Su di lui anche Lipsia ed Everton.

Franculino, 21 anni, è un attaccante centrale di 186 centimetri di piede sinistro. Può giocare anche da seconda punta, o eventualmente da esterno destro d’attacco.

21 Commenti

  5. boh non mi sembra l’esterno che chiede gasp almeno che non voglia giocare con due punte e dietro suole come giocava l’atalanta tempo fa

  7. Vi giuro che avevo letto “fanculino” e pensavo si trattasse di una imprecazione di Massara che non riesce a scovare l’esterno d’attacco 🤣🤣

  12. Questo è già un nome migliore dei vari Krstovic, Hojlund e Fabio Silva.. Franculino se venisse preso al posto di Dovbyk a quel prezzo lì sarebbe un acquisto buono in prospettiva anche se hai già Ferguson come tale sperando sia sempre integro e “cattivo” agonisticamente parlando..

