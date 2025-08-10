Calciomercato Roma, Franculino Djú del Midtjylland nel mirino di Massara

Spunta un nome nuovo per il reparto offensivo della Roma. Come scrive Matteo Moretto su X in questi minuti, infatti, i giallorossi hanno messo gli occhi su Franculino Djú, ala sinistra classe 2004 del Midtjylland.

Il calciatore guineense, cresciuto nel settore giovanile del Benfica, ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro e in questa stagione ha già messo a segno 6 gol in 4 partite nel campionato danese. Su di lui anche Lipsia ed Everton.

Franculino Djú, del FC Midtjylland, será uno de los nombres de este final de mercado. Varios equipos están interesados en él, entre ellos la Roma, el Leipzig y el Everton. El delantero de 21 años ya ha marcado seis goles en cuatro partidos durante este comienzo de temporada y… pic.twitter.com/0XXtikcmNF — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 10, 2025

Franculino, 21 anni, è un attaccante centrale di 186 centimetri di piede sinistro. Può giocare anche da seconda punta, o eventualmente da esterno destro d’attacco.