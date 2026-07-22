CALCIOMERCATO ROMA | Garnacho a un passo dall’Aston Villa: il giocatore verso il sì dopo aver aspettato la Roma

La pista Alejandro Garnacho si raffredda in modo deciso per la Roma. L’esterno argentino è ormai a un passo dall’Aston Villa, club che nelle ultime ore ha accelerato con il Chelsea e ora è convinto di poter chiudere l’operazione. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Garnacho ha aspettato a lungo la Roma, dando priorità alla destinazione giallorossa. Il club capitolino, però, in questa fase ha scelto di concentrare le proprie energie sulla trattativa per Crysencio Summerville, senza arrivare al sacrificio richiesto per sbloccare l’affare con il Chelsea.
La differenza l’ha fatta soprattutto la formula. L’Aston Villa ha messo sul tavolo un prestito con obbligo di riscatto quasi garantito, con condizioni decisamente più semplici rispetto alla proposta studiata dalla Roma. I giallorossi, infatti, non volevano inserire un obbligo pieno, ma solo eventualmente legato a determinate condizioni più complicate.
LEGGI ANCHE – Summerville, non è ancora finita: Al Hilal sicuro di chiudere ma la Roma non molla. Gasp chiama il giocatore, si aspetta la sua scelta
Il Chelsea, invece, ha sempre chiesto maggiori garanzie sulla futura cessione definitiva del giocatore. L’offerta dell’Aston Villa risponde meglio alle richieste del club londinese e per questo i Villans sono ora avanti in maniera netta. Garnacho, dunque, si avvicina al trasferimento in Premier League. La Roma resta concentrata su Summerville, o su eventuali alternative, e vede sfumare un altro profilo seguito per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini.
Redazione Giallorossi.net
Questa è un’ottima notizia, altro proiettile schivato.
Garnacho era una grossa occasione… forse persa purtroppo (ma aspettiamo, la fantasia dei media è infinita e magari il giocatore scende da un aereo a fiumicino questo pomeriggio)
Non so se sia un bene o no il fatto che non venga alla Roma.
Sono quei giocatori tecnicamente forti, che potrebbero cambiarti la partita, ma che la loro testa non va di pari passo.
Garnacho, è uno di quei acquisti che non puoi permetterti di sbagliare, sono 3 anni che manca sto esterno sinistro di piede destro.
Ce la faremo a prenderlo?
E senza dimenticare che ne manco un altro a destra, soprattutto se sarà venduto, come si dice, Soulé.
LAURIENTE.
Nome che non affascina ma sano forte costante.
Nessun problema di lingua ambientazione.
25/26 gol 7 assist 9
23/24 gol 5 assist 6
22/23 gol 7 assist 6
Serve comprare TRESOLDI un centravanti in grado di giocare PER o CON Malen
Servono 2 laterali bassi , vanno sostituiti
CELIK e ANGELIÑO
_____
Gasperini bravissimo ma NON un DIO.
Sancho ? È libero.
Rios ? Riserva con la Colombia e col Benfica non e che …
Raspadori ?
Summerville = 83 in Premier League 10 gol
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.