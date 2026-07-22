CALCIOMERCATO ROMA | Garnacho a un passo dall’Aston Villa: il giocatore verso il sì dopo aver aspettato la Roma

La pista Alejandro Garnacho si raffredda in modo deciso per la Roma. L’esterno argentino è ormai a un passo dall’Aston Villa, club che nelle ultime ore ha accelerato con il Chelsea e ora è convinto di poter chiudere l’operazione. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Garnacho ha aspettato a lungo la Roma, dando priorità alla destinazione giallorossa. Il club capitolino, però, in questa fase ha scelto di concentrare le proprie energie sulla trattativa per Crysencio Summerville, senza arrivare al sacrificio richiesto per sbloccare l’affare con il Chelsea.

La differenza l’ha fatta soprattutto la formula. L’Aston Villa ha messo sul tavolo un prestito con obbligo di riscatto quasi garantito, con condizioni decisamente più semplici rispetto alla proposta studiata dalla Roma. I giallorossi, infatti, non volevano inserire un obbligo pieno, ma solo eventualmente legato a determinate condizioni più complicate.

Il Chelsea, invece, ha sempre chiesto maggiori garanzie sulla futura cessione definitiva del giocatore. L’offerta dell’Aston Villa risponde meglio alle richieste del club londinese e per questo i Villans sono ora avanti in maniera netta. Garnacho, dunque, si avvicina al trasferimento in Premier League. La Roma resta concentrata su Summerville, o su eventuali alternative, e vede sfumare un altro profilo seguito per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini.

Redazione Giallorossi.net