La Roma torna al lavoro, ma Gian Piero Gasperini aspetta soprattutto risposte sul mercato. Il tecnico e il direttore sportivo Tony D’Amico vogliono un confronto diretto con i Friedkin per ottenere il via libera ad almeno un rinforzo offensivo a gennaio. Secondo quanto scrive Leggo, il contatto con la proprietà americana, anche in videoconferenza, potrebbe arrivare nelle prossime ore. L’obiettivo è discutere gli investimenti direttamente con la famiglia Friedkin, senza affidarsi esclusivamente alla mediazione dell’amministratore delegato John Galantic.

La richiesta di Gasperini è nota da mesi: serve un esterno offensivo rapido, capace di saltare l’uomo e dare nuove soluzioni sulla sinistra. Il giocatore che la Roma aveva cercato inutilmente durante l’estate, passando da Greenwood a Summerville fino a Leweling. Adesso il tecnico vorrebbe colmare quella lacuna per affrontare una seconda parte di stagione che potrebbe riservare grandi opportunità. I giallorossi sono terzi, a due punti dalla vetta, e non vogliono perdere terreno nella corsa ai primi posti.

Una possibile soluzione economica potrebbe arrivare dalla Germania. Il Lipsia sarebbe interessato ad anticipare a gennaio il riscatto di Neil El Aynaoui, fissato a 25 milioni di euro. Il centrocampista marocchino sta trovando continuità nella squadra tedesca e la Roma, secondo Leggo, potrebbe concedere un piccolo sconto pur di incassare subito la somma. Una mossa che garantirebbe maggiore liquidità e potrebbe facilitare un investimento sul mercato invernale, sempre tenendo conto dei vincoli del settlement agreement con la UEFA.

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Tra i nomi che potrebbero tornare d’attualità c’è proprio Jamie Leweling, l’esterno dello Stoccarda inseguito dalla Roma negli ultimi giorni del mercato estivo. Allora D’Amico era arrivato a offrire circa 35 milioni di euro, senza riuscire a chiudere l’operazione. Ora, secondo le recenti indiscrezioni provenienti dalla Germania, il club tedesco sarebbe disposto a trattare una cessione a partire da 30 milioni. Una cifra comunque importante, ma che potrebbe riaprire uno spiraglio per i giallorossi. Per il momento, però, non risultano nuove offerte ufficiali.

Intanto oggi pomeriggio la Roma riprenderà ad allenarsi a Trigoria dopo tre giorni di riposo. Gasperini ritroverà gradualmente i nazionali e potrà valutare i progressi di Svilar e Dybala, entrambi vicini al pieno recupero. Davanti ai giallorossi c’è un ciclo di sette partite in 29 giorni, a cominciare dalla trasferta di Parma di sabato 21 novembre. Poi PSG, Monza, Bologna, Sporting, Lazio e Juventus, in un calendario che non concederà praticamente pause fino a Natale.

Proprio per questo Gasperini considera fondamentale intervenire a gennaio. La squadra sta andando oltre le aspettative, ma per continuare a competere ad altissimo livello serviranno alternative all’altezza dei titolari. D’Amico ha già individuato diversi profili, mentre il possibile riscatto anticipato di El Aynaoui rappresenta una strada per reperire risorse senza sacrificare i protagonisti della squadra. Ora la parola passa ai Friedkin, chiamati a decidere se accompagnare la crescita della Roma con un nuovo investimento.

FONTE: Leggo