Calciomercato Roma: Gasp vuole Bernasconi, nuovo assalto in estate

La Roma non ha mai smesso di pensarci. Ed è pronta a tornare alla carica. Lorenzo Bernasconi è un nome che Gian Piero Gasperini ha cerchiato in rosso da tempo, al punto da spingere il club giallorosso a muoversi con decisione già nel mercato di gennaio.
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Giornale, la Roma era arrivata a mettere sul tavolo un’offerta da 15 milioni di euro, giudicata però insufficiente. Un tentativo respinto, ma non un addio a questa pista. Tutt’altro.
In vista dell’estate, la dirigenza è pronta a tornare alla carica: Gasperini spinge forte e Bernasconi resta un profilo considerato ideale per il progetto tecnico. La partita, insomma, è solo rimandata.
Fonte: Il Giornale
E’ un bell’esterno. Magari la Roma riuscisse a prenderlo.
Sinceramente non mi pare un fenomeno e non vedo cos’abbia in più rispetto a Rensch.
Investirei su profili un po’ diversi anche se è vero che è giovane e italiano e non credo guadagni uno sproposito.
io prenderei a zero Kolasinac.
e punterei tutto su Palestra.
Ottimo! Già pronto… Magari anche Fortini e Palestra…
