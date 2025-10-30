Calciomercato Roma, Gazzetta dello Sport: “A gennaio si può riaprire lo scambio Dovbyk-Gimenez”

23
163

A ottobre è presto per parlare di trattative vere e proprie, ma i movimenti di mercato iniziano già a prendere forma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan resta vigile sul fronte attaccanti e avrebbe rimesso nel mirino un’operazione rimasta in sospeso la scorsa estate: lo scambio tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk.

I rossoneri, scrive la Gazzetta, osservano con attenzione l’evoluzione della situazione. Gimenez, arrivato a Milano meno di un anno fa e legato da un contratto lungo, non ha ancora trovato continuità. Già nei mesi scorsi si era parlato di un possibile scambio con la Roma, un’ipotesi che era stata effettivamente discussa ma poi accantonata.

Ora, però, la pista potrebbe tornare d’attualità a gennaio. Molto dipenderà dal rendimento di Dovbyk, il cui percorso in giallorosso fin qui è stato altalenante. Ieri l’ucraino è tornato a esultare, ma se non dovesse ritrovare quella costanza che Gasperini chiede ai suoi attaccanti, l’operazione potrebbe riaprirsi: un affare che, per entrambi i club e i giocatori, rappresenterebbe una possibilità di rilancio.
LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma: contatti con Alphadjo Cissè, il trequartista piace a Gasp

Fonte: Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteGol annullato a Soulé, la Roma protesta dopo il caso Leao. Gasp: “Ce lo devono spiegare”
Articolo successivoFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

23 Commenti

    • eccola là……sono incredibili…inguaribili…ma non si vergognano ? Dare Gimenez ?????? Una macchina da gol….un bomber vero ?????

    • E’ talmente una panzana che chi ha scritto l’articolo non ha avuto il coraggio di firmarlo, Gimenez sta’ bene dov’è.

  7. Visto che Gimenez si sta dimostrando una pippa, e vede nell’Ucraino un possibile miglioramento, la Gazzetta spinge per lo scambio.

    A Milano pensano che abbiamo l’anello al naso….

  8. Solito articolo della Gazzetta tendenzioso, pieno di se e di ma e privo di veridicità. La risposta è chiara e univoca: Artem non si tocca!!
    Scrivessero di come sia stato convalidato il gol in fuorigioco di Milan-Pisa

  15. Quando quest’estate dicevo che Peppa per Peppa mi tengo Peppa mia, forse non avevo sbagliato. Eppoi come la storia con il mercato insegna, col Milan abbiamo sempre preso delle sonore “sole”, a partire da tantissimi anni fa col passaggio di Carletto…Dato per distrutto a Roma e diventato assoluto protagonista a Milano…

  16. Non sanno come rottamare Gimenez. Dovbyk non è Haaland ma neanche Gimenez. La Gazza e Corsport sono oramai, da tanto tempo, fogli in mano ai soliti noti. Moggi ce lo insegnò.

  17. Dovbyk sta dando discreti segnali di ripresa. Nel frattempo ci ha portato a casa due vittorie. Gimenez è un giocatore normalissimo, al livello ad esempio di Pellegrino del Parma. Che è in crisi e manco guadagna poco. Quindi, dopo quanto fatto con Abraham, il Milan si tenga il suo pippone tanto amato sino a qualche mese fa su questo forum

  18. Se vabbè… Poi magari succede come con Saelemaekers, ti danno un esubero, tu ne fai un calciatore vero e loro se lo riprendono caricato a pallettoni… Poi quel simulatore di Gimenez? Anche no, grazie, almeno per quanto mi riguarda!

  22. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome