Calciomercato Roma, Gazzetta dello Sport: “A gennaio si può riaprire lo scambio Dovbyk-Gimenez”

A ottobre è presto per parlare di trattative vere e proprie, ma i movimenti di mercato iniziano già a prendere forma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan resta vigile sul fronte attaccanti e avrebbe rimesso nel mirino un’operazione rimasta in sospeso la scorsa estate: lo scambio tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk.

I rossoneri, scrive la Gazzetta, osservano con attenzione l’evoluzione della situazione. Gimenez, arrivato a Milano meno di un anno fa e legato da un contratto lungo, non ha ancora trovato continuità. Già nei mesi scorsi si era parlato di un possibile scambio con la Roma, un’ipotesi che era stata effettivamente discussa ma poi accantonata.

Ora, però, la pista potrebbe tornare d’attualità a gennaio. Molto dipenderà dal rendimento di Dovbyk, il cui percorso in giallorosso fin qui è stato altalenante. Ieri l’ucraino è tornato a esultare, ma se non dovesse ritrovare quella costanza che Gasperini chiede ai suoi attaccanti, l’operazione potrebbe riaprirsi: un affare che, per entrambi i club e i giocatori, rappresenterebbe una possibilità di rilancio.

Fonte: Gazzetta dello Sport