Calciomercato Roma: Ghisolfi punta Barrenechea, l’amico di Soulé

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma guarda al futuro e non si concentra solo sulla scelta del nuovo allenatore e sul rafforzamento della difesa. Tra le priorità per la prossima stagione c’è anche il centrocampo, reparto che necessita di nuovi innesti per garantire qualità e profondità alla rosa.

Secondo quanto riportato questa mattina da Leggo, uno dei nomi finiti sul taccuino della dirigenza giallorossa è quello di Enzo Barrenechea, centrocampista argentino classe 2001 attualmente in forza al Valencia ma di proprietà dell’Aston Villa. Il giocatore è approdato in Premier League la scorsa estate, nell’ambito dell’operazione che ha portato Douglas Luiz alla Juventus.

Barrenechea, che può giocare sia da mediano che da mezzala, ha già esperienza nel calcio italiano, avendo vestito la maglia del Frosinone nella stagione 2022-23 in prestito dalla Juve. Inoltre, è molto amico di Matías Soulé, con cui ha condiviso proprio l’annata in Ciociaria e che ha recentemente incontrato nel fine settimana, come testimoniato sui social. La Roma segue con interesse la sua evoluzione e potrebbe tentare un affondo nelle prossime settimane, valutando le condizioni per un eventuale trasferimento.

Fonte: Leggo