AS ROMA NEWS – Roma a caccia di giovani promesse. Come riporta il portale bulgaro Sportlive.bg, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Daniel Nachev, talento classe 2003 in forza al Levski Sofia.

Si tratta di un ragazzino di appena 17 anni, centrocampista bulgaro sui cui si segnala anche l’interesse di Rangers e Genoa.

Fonte: Sportlive.bg