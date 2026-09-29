CALCIOMERCATO ROMA | Gittens, Leweling, Luiz Henrique ed Endrick: i sogni estivi possono tornare a gennaio

Che fine hanno fatto i sogni estivi della Roma? Il mercato è ormai alle spalle, ma alcuni dei nomi inseguiti durante l’ultima sessione potrebbero tornare d’attualità già a gennaio. Il riferimento è soprattutto alla casella rimasta scoperta nell’organico di Gian Piero Gasperini: quella dell’attaccante esterno di sinistra. Dopo i tentativi per Greenwood e Summerville, nel finale erano emersi soprattutto quattro profili: Jamie Gittens, Jamie Leweling, Luiz Henrique ed Endrick.

Come riferisce oggi il Corriere della Sera, il preferito a Trigoria per caratteristiche tecniche era Gittens. In estate Xabi Alonso non aveva aperto alla possibilità di un prestito con diritto o obbligo di riscatto, considerandolo centrale nel proprio progetto. Il suo avvio di stagione, però, è stato complicato: nessun minuto in Premier League e appena 52′ in Coppa di Lega. A questo si è aggiunto un problema alla caviglia rimediato con l’Inghilterra Under 21, per il quale sono attesi gli esami strumentali.

Situazione non semplice anche per Leweling. L’accordo tra Roma e Stoccarda era saltato in estate per il mancato via libera del calciatore, ma in Bundesliga il tedesco non è ancora partito titolare, entrando soltanto a gara in corso. Un rendimento che gli è costato anche la convocazione con la Germania nella prima lista del nuovo ct Jurgen Klopp.

Restano poi i due brasiliani, Luiz Henrique ed Endrick. Il primo è rimasto allo Zenit dopo i problemi burocratici che avevano frenato la trattativa estiva con la Roma. Ha ritrovato continuità in Russia, ma è uscito dal giro del Brasile. Endrick, invece, è stato convocato da Carlo Ancelotti, che ha però sottolineato: “Giocatori così giovani devono giocare per crescere”. Al Real Madrid, con José Mourinho, il giovane attaccante ha raccolto fin qui appena quattro minuti.

Uno scenario che potrebbe riaprire alcuni discorsi già nelle prossime settimane. Il ds Tony D’Amico ha confermato l’intenzione della società di completare la rosa a gennaio con un paio di innesti utili a Gasperini. E proprio il 14 ottobre, quando Roma e Real Madrid si affronteranno all’Olimpico in Champions League, potrebbe esserci l’occasione per tornare a parlare anche di Endrick. I sogni estivi, insomma, potrebbero non essere definitivamente tramontati.

FONTE: Corriere della Sera