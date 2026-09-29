CALCIOMERCATO ROMA | Gittens, Leweling, Luiz Henrique ed Endrick: i sogni estivi possono tornare a gennaio

Che fine hanno fatto i sogni estivi della Roma? Il mercato è ormai alle spalle, ma alcuni dei nomi inseguiti durante l’ultima sessione potrebbero tornare d’attualità già a gennaio. Il riferimento è soprattutto alla casella rimasta scoperta nell’organico di Gian Piero Gasperini: quella dell’attaccante esterno di sinistra. Dopo i tentativi per Greenwood e Summerville, nel finale erano emersi soprattutto quattro profili: Jamie Gittens, Jamie Leweling, Luiz Henrique ed Endrick.
Come riferisce oggi il Corriere della Sera, il preferito a Trigoria per caratteristiche tecniche era Gittens. In estate Xabi Alonso non aveva aperto alla possibilità di un prestito con diritto o obbligo di riscatto, considerandolo centrale nel proprio progetto. Il suo avvio di stagione, però, è stato complicato: nessun minuto in Premier League e appena 52′ in Coppa di Lega. A questo si è aggiunto un problema alla caviglia rimediato con l’Inghilterra Under 21, per il quale sono attesi gli esami strumentali.
Situazione non semplice anche per Leweling. L’accordo tra Roma e Stoccarda era saltato in estate per il mancato via libera del calciatore, ma in Bundesliga il tedesco non è ancora partito titolare, entrando soltanto a gara in corso. Un rendimento che gli è costato anche la convocazione con la Germania nella prima lista del nuovo ct Jurgen Klopp.
Restano poi i due brasiliani, Luiz Henrique ed Endrick. Il primo è rimasto allo Zenit dopo i problemi burocratici che avevano frenato la trattativa estiva con la Roma. Ha ritrovato continuità in Russia, ma è uscito dal giro del Brasile. Endrick, invece, è stato convocato da Carlo Ancelotti, che ha però sottolineato: “Giocatori così giovani devono giocare per crescere”. Al Real Madrid, con José Mourinho, il giovane attaccante ha raccolto fin qui appena quattro minuti.
QUASI GIALLOROSSI | Greenwood scatenato, Luiz Henrique ancora a segno. Summerville perde la testa
Uno scenario che potrebbe riaprire alcuni discorsi già nelle prossime settimane. Il ds Tony D’Amico ha confermato l’intenzione della società di completare la rosa a gennaio con un paio di innesti utili a Gasperini. E proprio il 14 ottobre, quando Roma e Real Madrid si affronteranno all’Olimpico in Champions League, potrebbe esserci l’occasione per tornare a parlare anche di Endrick. I sogni estivi, insomma, potrebbero non essere definitivamente tramontati.
FONTE: Corriere della Sera
QUALSIASI cosa provenga dal corsera, faccio abbondanti scongiuri…
ahahaha
a conti fatti, per la valutazione fatta per ciascuno dei giocatori menzionati in articolo,il più basso 50ml,penso che la Roma abbia fatto più che bene a non prenderli. Vorrei che qualcuno spiegasse perchè un calciatore che non gioca titolare nel proprio club,venga valutato cifre cosi elevate. Per quello che ha lasciato vedere,il nostro Konè,oggi,viene valutato 60ml,titolarissimo sia nella Rona che nella nazionale francese!Difficile credere a questo giornalismo.
Sempre forza ROMA
magari Endrick…
Ma lo preferite con The Jimi Endrick Experience o con la Band of Gypsys? 🙂
senz’altro i Gipsy Kings!…
certo quanto ad umorismo siamo proprio messi malissimo!
🤔 Era meglio Greenwood
Ho letto invece che ci accostano a Ruben Van Bommel (2004) esterno sinistro alto di piede destro del PSV per Gennaio e dico magari!!!
Come no Savè come no che ce frega a noi se possiamo prendere Endrick o Leweling a gennaio molto meglio Van Bommel signor nessuno.
Te lo ripeto vatte a fa na dormita che è meglio
Ciao Saverio, di Van Bommel ho visto solo qualche video e quindi non posso esprimermi compiutamente.
Fra i giocatori di cui parla l’articolo io ho una preferenza per Leweling che nel caso sarebbe un esterno con caratteristiche molto diverse dai giocatori attualmente nella nostra rosa.
Il tedesco ha una forza, una progressione, una potenza di tiro, una duttilità ed una attitudine al sacrificio per la squadra in fase difensiva che penso piacerebbe molto al Gasp.
Saverio io non faccio nomi… a me interessa che piaccia al Gasp che mi pare sia evidente che fino ad ora ha sbagliato poco nella scelta dei giocatori che ha chiesto espressamente….
Per Musica1987: il signor nessuno Van Bommel ha appena giocato con la nazionale olandese e di fronte a una quotazione di 25 milioni giornalisti olandesi affermano che ne vale almeno 60 ed è più forte di Gakpo. Ora io non lo conosco e non mi pronuncio, ma forse sarebbe il caso che tu pensassi alla musica e lasciassi perdere il calcio…
Non sono io a nominarlo ma da quello che viene scritto pare piaccia molto al Gasp e che è in cima alle sue preferenze. Giocatore che conosco dai tempi dell’AZ Alkmaar e che il PSV spese sui €16M. Dico magari ma è ora abbastanza affermato in Olanda come lo era Godts all’Ajax e francamente è difficile da prendere xché secondo me servirebbe una offerta molto elevata. X questo non l’ho mai nominato. Può essere valutato dal PSV anche sui €50M. Dico magari xche è fuori dalla nostra portata
Saverio non facevo una critica a te…intendevo dire che io ho dei nomi in testa ma ho notato che spesso il Gasp nota nei giocatori delle pecualirità che si integrano bene nei suoi meccanismi di gioco… ad esempio di Malen durante l amichevole estiva che gioco contro di noi prima di essere acquistato a gennaio notò che era molto bravo nel primo stop con cui si metteva con con il corpo indirzzato verso la porta ed una velocita di passo nei primi metri che Gasp riteneva perfetti
Con questo rigioca pellegrini al ritorno
potremmo invertire il trend i far pagare questi giocators per giocare nella magica.
Musica 1987, sinceramente non capisco il motivo di un commento così astioso nei confronti di chi esprime pacatamente e peraltro con competenza una sua opinione.
io tra tutti questi preferisco quello che gioca nel Frosinone!!! forte,veloce , dribbling,conosce il mostro calcio e con 25 milioni te lo porti a casa
Giocatori come Leweling, Gittens o Endrik stanno giocando poco nelle loro squadre e quindi magari possono stare a Roma già ai primi di gennaio per velocizzare l’inserimento.
Ovviamente, sempre se ci sono le condizioni e se realmente graditi al Gasp.
Dei tre, personalmente, nutro dei dubbi sul tedesco che (almeno stando ai rumors) ha rifiutato di venire a Roma e, quindi, probabilmente non mentalmente pronto come vorrebbe il mister.
Van Bommel mi piace ma temo costi molto.
Kvernadze ok.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.