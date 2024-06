Calciomercato Roma, i giallorossi valutano il riscatto di Azmoun: possibile un nuovo accordo col Bayer

AS ROMA NEWS – Il futuro di Sardar Azmoun è ancora tutto da scrivere. L’attaccante iraniano in questo momento si sta godendo le vacanze tra famiglia e ippica, con un occhio alla prossima stagione e alla squadra con cui giocherà.

Fino a qualche settimana fa si dava per certo l’addio del centravanti iraniano, ma ad oggi la sua permanenza non è da escludere, fa sapere l’edizione odierna de Il Romanista. De Rossi sarebbe felice di averlo a disposizione anche nella rosa della prossima stagione.

Sardar aspetta: l’iraniano a Roma si è trovato bene e, dopo un avvio non semplice, si è ambientato nel migliore dei modi nella città, come nella squadra. Nel frattempo altri club continuano a monitorare la sua situazione: fra questi il Siviglia, che da mesi si sta dimostrando una delle squadre più interessate al calciatore iraniano.

In questi ultimi giorni ci sono stati incontri tra la dirigenza giallorossa e il suo entourage in cui si è parlato del riscatto dal Bayer Leverkusen, fissato a 12,5 milioni di euro. Ma è probabile che le parti si siedano nuovamente intorno a un tavolo per pensare a una nuova formula che permetta ad Azmoun di tornare a vestire la maglia della Roma.

