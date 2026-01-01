Calciomercato Roma, Icardi accostato ai giallorossi ma nessun contatto concreto

La Roma continua a muoversi sul mercato per rinforzare il reparto offensivo in vista della seconda metà della stagione. In cima alla lista del direttore sportivo Frederic Massara restano Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee, considerati al momento i profili prioritari per dare nuova linfa all’attacco giallorosso.

Nelle ultime ore, però, è tornato a circolare anche il nome di Mauro Icardi. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, l’attaccante argentino del Galatasaray è stato accostato alla Roma, ma senza che il club capitolino abbia compiuto passi concreti per avviare una trattativa.

Al momento, dunque, quella legata a Icardi resta una semplice suggestione di mercato, senza sviluppi reali. La Roma continua a concentrarsi su altri profili, consapevole della necessità di intervenire ma anche di liberare eventuali slot prima di affondare i colpi in canna.

Fonte: Fabrizio Romano / Youtube