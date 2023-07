Calciomercato Roma: Icardi al Galatasaray a titolo definitivo, al PSG andranno 10 milioni di euro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il nome di Mauro Icardi per l’attacco della Roma si può definitivamente togliere dalla lista dei potenziali candidati.

Il centravanti argentino sta infatti per trasferirsi a titolo definitivo al Galatasarary: lo rivela l’esperto di mercato Fabrizio Romano in questi minuti.

Il Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino dell’attaccante, incasserà 10 milioni di euro dal trasferimento in Turchia di Icardi, che ha raggiunto l’accordo con il club di Istanbul.

Fumata bianca in arrivo, il PSG aspetta solo gli ultimi documenti per firmare e chiudere l’operazione: Icardi torna al Galatasaray e stavolta a titolo definitivo.

Galatasaray are closing in on Mauro Icardi deal, here we go! 🚨🟡🔴🇹🇷

Agreement now in place as Paris Saint-Germain are set to give the green light, club sources confirm — waiting for the documents.

Icardi already agreed personal terms.

Fee around €10m, as l’Équipe called. pic.twitter.com/c0m5qCP75Q

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2023