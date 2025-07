Calciomercato Roma, il City frena per Echeverri. Massara non molla Tzolis e Schade

Il Manchester City non è convinto per niente di cedere Claudio Echeverri alle condizioni della Roma, e cioè inserendo un diritto di riscatto che possa permettere ai giallorossi di acquistarlo a titolo definitivo al termine di questa stagione.

Guardiola apprezza molto il calciatore argentino e per lui preferirebbe un trasferimento a titolo temporaneo, senza riscatti. La soluzione ideale sarebbe il Girona, società satellite del club inglese, ma Echeverri, saputo del forte interesse della Roma, ha dato priorità ai giallorossi.

Massara, trovata la strada spianata col calciatore, vuole insistere puntando a un prestito biennale con diritto di riscatto ed eventuale controriscatto (piuttosto alto) del calciatore in modo che la Roma venga ripagata della possibile valorizzazione del calciatore 19enne. Il City però non è convinto e preferirebbe trovare una soluzione alternativa a quella proposta dai giallorossi.

Per questo motivo Massara continua a lavorare su altri profili: Nusa si è complicato dopo l’interesse di club della Premier, ma non è ancora del tutto uscito dai radar del ds. Fabio Silva resta un nome caldo per la sua duttilità e per il prezzo (è in scadenza di contratto), ma non è una primissima scelta. Piacciono molto anche Christos Tzolis del Bruges e Kevin Schade del Brentford, ma hanno un costo non indifferente (intorno ai 30 milioni di euro).

Giallorossi.net – T. De Cortis