Calciomercato Roma, il Flamengo pronto a chiudere per Tobias: via libera per Wesley

La Roma è a un passo dal chiudere per Wesley. Dall’altra parte del mondo, il Flamengo si prepara a salutare il suo terzino destro: secondo quanto riportato da diverse fonti brasiliane, il club carioca ha avviato i contatti per Vinicius Tobias, laterale classe 2004 in forza allo Shakhtar Donetsk.

L’operazione è ben avviata: il Flamengo è pronto a mettere sul piatto i 5 milioni richiesti dagli ucraini per assicurarsi un nuovo terzino destro e a sbloccare così definitivamente l’affare Wesley con la Roma.

Con la partenza del brasiliano ormai imminente, Massara aspetta solo il semaforo verde per chiudere una trattativa che, nei fatti, è già definita da tempo: accordo totale con il giocatore e intesa con il Flamengo sulla base di 25 milioni più bonus. Gasperini scalpita per accoglierlo: l’attesa, stavolta, sembra davvero finita.