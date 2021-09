Calciomercato Roma, il Marsiglia vuole anche Nzonzi dopo Pau Lopez e Under

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Il Marsiglia potrebbe venire ancora una volta in soccorso della Roma. Stando a quanto rivela il quotidiano transalpino France Football, l’Olympique sarebbe interessato a Steven Nzonzi.

Il centrocampista francese è rimasto a Trigoria ma da indesiderato, e continua ad allenarsi a parte. Una situazione non facile per nessuno, soprattutto per il club che deve continuare a pagare un calciatore ormai del tutto fuori dal progetto tecnico.

Nzonzi in estate, nonostante sapesse di non rientrare nei piani della Roma e del suo allenatore, ha deciso di rifiutare ogni proposta giunta sul suo tavolo. Ma il Marsiglia, che è partito molto bene in campionato (4 vittorie dopo 5 partite), potrebbe fargli cambiare idea.

La Roma ci spera: dopo aver ceduto in prestito ai francesi sia Pau Lopez che Cengiz Under, entrambi molto positivi in questo avvio con la maglia del Marsiglia, i giallorossi si augurano di poter piazzare oltralpe anche Nzonzi.