Calciomercato Roma, il Milan tenta di anticipare i giallorossi per De Cuyper: contatti col Bruges

Si infiamma la corsa a Maxim De Cuyper. Oltre alla Roma, anche il Milan ha individuato nel classe 2000 belga il rinforzo ideale per la corsia sinistra esattamente come i giallorossi, a caccia di un esterno sinistro in vista della cessione di Angelino.

Come riporta Calciomercato.com, inoltre, il club rossonero avrebbe avviato i contatti col Club Brugge. Il 24enne belga è considerato dai rossoneri l’erede di Theo Hernandez, la cui cessione all’Al-Hilal è stata definita in tutti i dettagli.

Bloccata invece la cessione di Angelino: la Roma sta cercando di piazzarlo in queste ore ma per il momento senza successo. Il Milan quindi cerca di accelerare per battere sul tempo i giallorossi.

Fonte: Calciomercato.com