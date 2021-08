Florenzi ad un passo dal Milan: intesa sempre più vicina per un prestito con diritto di riscatto

AGGIORNAMENTO – Alessandro Florenzi è sempre più vicino al Milan. I rossoneri hanno avviato i contatti nei giorni scorsi e la parti stanno trovando l’intesa. Secondo Gianluca Di Marzio si lavora per un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. La Roma, inizialmente, voleva cedere il giocatore a titolo definitivo, ma la formula non era gradita al Milan. Solo dopo l’apertura dei giallorossi al prestito con diritto la trattativa ha preso il via con maggiore convinzione.

NOTIZIA ORIGINALE – Alessandro Florenzi, dopo le esperienze in prestito al Valencia e al PSG, è stato inserito inserito tra gli esuberi in casa Roma. Stando però a quanto riporta l’esperto di calciomercato e giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la situazione potrebbe cambiare rapidamente.

L’esterno campione d’Europa piace infatti al Milan, e ci sono al momento contatti in corso tra il club rossonero e quello giallorosso. Il Milan ha infatti chiesto Florenzi in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni, come la qualificazione in Champions League e il numero di partite giocate.

La destinazione avrebbe ricevuto anche il gradimento del giocatore, e ora si aspetta il via libera della Roma per poter sbloccare l’operazione.