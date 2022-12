Calciomercato Roma, il Napoli prova ad anticipare i giallorossi: pronte le offerte per Frattesi e Ndicka

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Napoli si prepara a dare battaglia alla Roma sul mercato, e ha già messo nel mirino due calciatori nel mirino di Tiago Pinto.

Il primo è Davide Frattesi: in caso di cessione in prestito di Demme, il ds del club azzurro Cristiano Giuntoli sarebbe pronto a bussare alla porta del Sassuolo con 25 milioni di euro per anticipare l’operazione per il centrocampista classe 1999 prevista per giugno.

Ma il centrocampista ex Roma non sarebbe l’unico calciatore su cui il Napoli è pronto a giocare d’anticipo: è infatti in cantiere anche un assalto a Evan Ndicka, difensore dell’Eintracht Francoforte in scadenza di contratto a giugno.

Fonte: Tuttosport