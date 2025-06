Calciomercato Roma, il Valencia punta Hermoso: offerta in prestito, i giallorossi vogliono l’obbligo di riscatto

Mario Hermoso potrebbe salutare di nuovo Trigoria già nelle prossime settimane. Il difensore spagnolo, rientrato a gennaio con un contratto in scadenza nel 2027, è finito nel mirino del Valencia. Secondo quanto raccolto dal sito Footmercato.net, la società spagnola ha presentato una proposta di prestito con opzione di riscatto per il classe ’95.

La Roma, tuttavia, non intende cedere il giocatore con questa formula e ha risposto chiedendo che l’opzione diventi obbligatoria a determinate condizioni, magari legate alle presenze o alla qualificazione del Valencia alle coppe europee. Le parti sono al lavoro per trovare un’intesa, con la volontà comune di arrivare a una soluzione già nei primi giorni di luglio.

🚨EXCL: 🟡🔴🇪🇸 #SerieA |

❗️Valencia want Mario Hermoso on loan with optionhttps://t.co/TA4lRzV5SE pic.twitter.com/zNcG9qrit7

— Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 30, 2025