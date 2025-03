Calciomercato Roma: il West Ham spinge per Abraham, allacciati i contatti con l’agente

AS ROMA NEWS – Tammy Abraham e la Roma si avvicinano sempre più a un addio al termine della stagione. L’attaccante inglese, reduce da un’annata non troppo fortunata in rossonero tra pochi gol e scarse presenze da titolare, non rientra nemmeno nei piani futuri del Milan, che non è intenzionato a riscattarlo.

Per l’inglese si avvicina l’addio alla Serie A, con la Premier League come destinazione più probabile. Tra le squadre interessate spicca il West Ham, che avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore. Gli Hammers sono alla ricerca di un attaccante di livello per rinforzare il reparto offensivo e potrebbero garantire ad Abraham un ruolo da protagonista.

Anche Everton e Wolverhampton stanno valutando la possibilità di presentare un’offerta, ma l’ex Chelsea preferirebbe approdare in un club con ambizioni europee. La Roma, che aveva acquistato Abraham per circa 40 milioni di euro nell’estate del 2021, punta comunque a fare plusvalenza e a risparmiare sul suo ricco ingaggio. Con la stagione agli sgoccioli, il futuro di Abraham sembra sempre più lontano dalla Capitale, con la Premier pronta a riabbracciarlo.

