Calciomercato Roma, il West Ham vuole Pellegrini: offerto un contratto da 5 milioni. Massara ne chiede 10 per il cartellino

Il West Ham ci riprova per Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso è ancora alle prese con il recupero dopo l’operazione e il suo futuro resta incertissimo anche in questi ultimi giorni di mercato.
Le sirene inglesi sembrano tornate a suonare in questo senso: come riporta il sito gazzetta.it, i londinesi sono tornati alla carica con un’offerta importantissima al calciatore: proposto un contratto da 5 milioni più bonus per quattro anni al calciatore.
Pellegrini sta riflettendo su questa possibilità, mentre la Roma chiede 10 milioni di euro per cedere il suo centrocampista. Soldi che sarebbero tutta plusvalenza, ossigeno per bilancio e FFP.
Fonte: Gazzetta.it
spero Lorenzo possa abbracciare questo nuovo progetto per il suo bene
La gazzetta non ne ha azzeccato mai una
Ma io ancora non ho capito perché per qualsiasi giocatore di altre squadre il prezzo di partenza é spesso dai 20 milioni in su, mentre per i nostri il costo risulta essere stracciato!
Zalewsky, ad esempio, ancora non mi spiego come possano averlo venduto a quella cifra.
a gennaio si libera a 0 … tutto qui
era a scadenza forse?
da ufficio inchieste
Il fascino di Londra! E vuoi mettere la Premier? Come si può resistere?
Però…e se fosse campata in aria? No, eh…
“Non si scherza coi sentimenti” 🤭
Ndo stai lore te vengo a pija
Daje Loré. Grazie di tutto.
sempre fuori dal vaso dobbiamo farla
guarda come va a finire che ci resta sul groppone
dajee vai via!
Se Pellegrini si rifiuta,non dovrebbe andare in panchina ma direttamente in tribuna! Basta con queste prese di posizione dei giocatori che danneggiano solo la societa’, i 5 milioni di ingaggio del West ham per quello che ha fatto vedere Pellegrini negli ultimi tempi sono un’enormita’, ci manca pure he non gli stanno bene!
Esatto, so’ 5 milioni l’anno, mica bruscolini! Qui in Italia nessuna squadra gli darebbe piu’ di 3 milioni! Daje Lorenzo, bisogna guardare in faccia la realta’!
ma che chiedi 10 milioni dai rischi di fa saltare tutto, se proprio è 5 mil al massimo o liberiamocene anche a gratis per sempre
Faranno Una trattativa, se e’ vero che offrono 4 anni di contratto a 5 milioni ci sta che si Chiedi 10 x il cartellino. Io piuttosto fatico a capire questa proposta del West Ham , mi sembra irrealistica.
me sembra però che le squadre delle Premier abbiano abbastanza soldi da poterli buttare, vedi Thiaw
offerta economica più importante del contratto con la Roma, ha la possibilità di giocare in premier League e non ha più la pressione della fascia da capitano della Roma e del fatto di essere romano e romanista. Sarà un giocatore come gli altri e potrà esprimersi al meglio, lui è un buon giocatore
Ha detto di volersi giocare le proprie carte a Roma..chi vuol capire,capisca …
la Roma se vuole essere libera di investire nn può regalare i giocatori, 10 milioni se lo vogliono nn me pare sta cifrona, trovo molto meno credibile che gli offrano 5 a stagione
la Roma deve fare una buona plusvalenza, quindi almeno 10 milioni. Di soldi in premier League ne hanno a vagonate, quindi sganciassero senza fare polemiche
Accetta Lorenzo !!! Si è capito che vuoi andare a scadenza ma se rimani passi un anno tra panchina e tribuna (e i due precedenti dove non hai sicuramente brillato)alla fine rischi che non ti cerca più nessuno.
Fosse vera opportunità unica per te e la società
io non ci credo….
Corri Lorenzo, fai le valige e parti prima di subito per il bene di tutti.
Ma soprattutto il tuo. Almeno ti togli dalle scatole ‘sti quattro sfigati che passano la vita a insultarti.
Buona fortuna.
Io spero sempre che Pellegrini possa tornare a essere quello che ha dimostrato di poter essere. Ovvero una mezzala/trequartista che vede la porta.
Certo, per come è stato la scorsa stagione è meglio che vada a giocare in un’altra squadra, per lui e anche per noi, perché il suo apporto è stato nullo.
Tuttavia, pur essendo una scommessa, ci priviamo di un giocatore importante in un reparto che al momento è sempre più contato.
poi con 10M chi ci compri? il primo scappato di casa della terza categoria olandese. Quando la roma vende è sempre a ribasso, quando dobbiamo comprare ci vogliono 40M per uno che ha fatto mezza stagione buona.
