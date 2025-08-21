Calciomercato Roma, il West Ham vuole Pellegrini: offerto un contratto da 5 milioni. Massara ne chiede 10 per il cartellino

Il West Ham ci riprova per Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso è ancora alle prese con il recupero dopo l’operazione e il suo futuro resta incertissimo anche in questi ultimi giorni di mercato.

Le sirene inglesi sembrano tornate a suonare in questo senso: come riporta il sito gazzetta.it, i londinesi sono tornati alla carica con un’offerta importantissima al calciatore: proposto un contratto da 5 milioni più bonus per quattro anni al calciatore.

Pellegrini sta riflettendo su questa possibilità, mentre la Roma chiede 10 milioni di euro per cedere il suo centrocampista. Soldi che sarebbero tutta plusvalenza, ossigeno per bilancio e FFP.

