Non c’è soltanto il mercato internazionale nei piani della Roma. Il club giallorosso continua infatti a seguire con grande attenzione anche il giovane Alessio Cacciamani, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano. Secondo Il Messaggero, il Torino ha respinto il primo assalto romanista, ma il “no” granata non rappresenta una chiusura definitiva.

Il presidente Urbano Cairo valuta infatti il calciatore circa 12 milioni di euro e vuole capire fino a che punto la Roma sia disposta ad avvicinarsi alla richiesta economica. Anche Leggo conferma il forte interesse giallorosso, indicando una valutazione leggermente inferiore, intorno ai 10 milioni di euro, segno che la distanza tra le parti potrebbe essere colmata nel corso delle prossime settimane.

Nel frattempo il Torino si sta già guardando intorno alla ricerca di possibili alternative. I granata hanno infatti chiesto informazioni alla Fiorentina per Fortini, segnale che il club piemontese si sta preparando anche all’eventualità di una futura cessione. La Roma continua quindi a lavorare sottotraccia, convinta delle qualità del giovane esterno e pronta a tornare alla carica se dovessero aprirsi margini di trattativa.

Fonte: Il Messaggero, Leggo