Calciomercato Roma, Kolarov cambia agente e sul terzino piombano Everton e Siviglia

ULTIME NEWS AS ROMA – Si apre un nuovo capitolo nella storia di Aleksandar Kolarov, racconta in questi minuti il portale Tuttomercatoweb.com: cambio di agenzia per lo storico nazionale serbo, difensore della Roma che entra a far parte della scuderia di Alessandro Lucci.

E per il classe ’85 potrebbe presto spalancarsi anche una pagina nuova su cui scrivere le prossime tappe della sua carriera. Alla Roma, con cui ha un contratto fino al 2021, sono già arrivate richieste dall’Italia e dall’estero.

Tra queste l’Everton di Carlo Ancelotti: il tecnico è un grande estimatore di Kolarov, così come il ds Monchi. Contatto col Siviglia, con il serbo che è stato tra i colpi migliori nell’era giallorossa del dirigente.

Fonte: Tuttomercatoweb.com