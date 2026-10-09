CALCIOMERCATO | Roma, Kvernadze scala le gerarchie: è in prima fila per gennaio

La soluzione al lungo inseguimento della Roma per l’esterno offensivo sinistro potrebbe trovarsi molto più vicino del previsto. Dopo mesi di sondaggi in giro per l’Europa, il nome che sta scalando le gerarchie a Trigoria è quello di Giorgi Kvernadze, talento del Frosinone seguito da tempo da Gian Piero Gasperini e dal ds Tony D’Amico.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il georgiano è ormai in prima fila nella lista giallorossa per quel ruolo che Gasperini chiede da tempo: esterno sinistro offensivo, destro naturale, capace di rientrare sul piede forte, saltare l’uomo e attaccare gli spazi. Caratteristiche che sembrano sposarsi perfettamente con le esigenze del tecnico.

Kvernadze, 23 anni, sta vivendo un ottimo avvio di stagione con il Frosinone di Massimiliano Alvini: il suo bilancio parla già di 5 gol e 2 assist. Una crescita che non è passata inosservata a Trigoria, dove il suo nome era già stato monitorato nei mesi scorsi. La Roma continua infatti a cercare il profilo che possa completare definitivamente il reparto offensivo dopo le operazioni sfumate per Crysencio Summerville e Jamie Leweling. E proprio la conoscenza del calcio italiano maturata da Kvernadze negli anni trascorsi a Frosinone avrebbe permesso al georgiano di superare nelle preferenze Jamie Bynoe-Gittens, altro giocatore seguito a lungo dal club e per il quale la porta resta comunque aperta.

L’ostacolo principale è rappresentato dalla valutazione del Frosinone. Il club ciociaro non avrebbe intenzione di privarsi facilmente del proprio gioiello e per iniziare una trattativa servirebbe una proposta da almeno 25 milioni di euro. La distanza geografica, stavolta, sarebbe minima: meno di cento chilometri separano Roma da Frosinone. Quella economica andrà invece colmata. Ma il dato che emerge è soprattutto un altro: Kvernadze non è più soltanto uno dei tanti nomi monitorati, ma uno dei profili che oggi convincono maggiormente Gasperini e D’Amico per completare l’attacco giallorosso.

FONTE: La Gazzetta dello Sport