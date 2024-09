Calciomercato Roma, la Fiorentina punta Zalewski a parametro zero

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il futuro di Nicola Zalewski è ancora tutto da chiarire. Il nazionale polacco, dopo aver rifiutato tutte le offerte arrivate in estate, si trova ancora in scadenza di contratto e potrebbe lasciare la Roma a parametro zero.

Il classe 2002, scrive Tuttomercatoweb.com, è finito nel mirino della Fiorentina che, dopo l’affare Edoardo Bove, ora sta cercando di convincere Zalewski a trasferirsi in viola al termine del contratto con i giallorossi il prossimo 30 giugno.

Daniele Pradé apprezza molto le qualità del calciatore e non vorrebbe farsi sfuggire l’affare a costo zero. Quest’estate il ventiduenne aveva già rifiutato le offerte di PSV e Galatasaray, ma sarebbe più intrigato all’idea di proseguire la sua avventura in Serie A.

Fonte: Tuttomercatoweb.com

