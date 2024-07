Calciomercato Roma, la Juventus ha deciso: niente rinnovo per Chiesa, prezzo fissato a 25 milioni bonus inclusi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Fabrizio Romano conferma su X le ultime indiscrezioni di mercato legate al futuro di Federico Chiesa, che sarà lontano dalla Juventus: il club ha deciso di non rinnovare il suo contratto, in scadenza 2025.

L’attaccante dunque lascerà i bianconeri durante questa sessione di calciomercato, con Giuntoli che ha fissato il prezzo: la Juve vuole circa 25 milioni di euro inclusi i bonus, una cifra molto diversa dai 35-40 sbandierata prima dell’Europeo.

🚨⚪️⚫️ Juventus consider price tag around €25m with add-ons included for Federico Chiesa as current deal expires in June 2025, not being extended.

Juventus are prepared to sell Chiesa who’s currently not part of Thiago Motta’s plans, as confirmed yesterday. pic.twitter.com/CpJ68tKj91

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2024