Calciomercato Roma, l’agente di Ibanez chiude: “Ritorno? Impossibile…”

Nelle ultime ore è presa a circolare un’indiscrezione che vedeva possibile il ritorno a Trigoria di Roger Ibanez, 26 anni, difensore centrale brasiliano dell’Al-Ahli con un passato recente alla Roma.

La voce però è stata subito smentita dall’agente del calciatore che, interpellata dalla redazione dell’emittente radiofonica Rete Sport, ha definito come “impossibile” questa eventualità.

Ibanez era stato ceduto dalla Roma in Arabia Saudita per 28,5 milioni di euro più bonus nell’agosto del 2023. Con la maglia dell’Al-Ahli il giocatore ha totalizzato 57 presenze e ben 8 gol, uno score invidiabile per un difensore centrale.