Calciomercato Roma, l’agente di Saud: “Nessuna trattativa per la sua cessione, chi dice il contrario vi prende in giro”

Nelle ultime ore erano circolate voci su un possibile addio di Saud, accostato ad alcuni club della Saudi Pro League in vista della prossima sessione estiva. A mettere fine ai rumors ci ha pensato direttamente il suo agente, Ahmed Almualim, con un messaggio piuttosto netto pubblicato sul proprio profilo X.

“Non c’è mai stata alcuna trattativa per l’addio di Saud“, ha scritto il procuratore, smentendo categoricamente qualsiasi indiscrezione in merito a un trasferimento. Almualim ha inoltre ricordato che il terzino classe ’99 ha un contratto con la Roma fino al 2027/28, aggiungendo in modo polemico: “Chi dice il contrario prende in giro la gente“.

Un chiarimento secco, che conferma come l’avventura giallorossa di Saud non sembra essere minimamente in discussione nonostante il poco spazio avuto in questa stagione.